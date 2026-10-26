Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής-«μαμούθ» με την Pizza Fan, «έσκασε» ακόμα ένα σκάνδαλο μεγατόνων, που αφορά τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων, «Το Χωριάτικο».

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, για φοροδιαφυγή μέσω δικτύου εταιρειών που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 50, ανάμεσα στους οποίους ένας λογιστής και άλλα στελέχη της εταιρείας, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες ακόμα άτομα.

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση κατηγορείται για ζημιά που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών που διενεργούσε εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή, καθώς και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες, αυτή τη στιγμή, για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», δήλωσε σήμερα το πρωί στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Ο Mr «Χωριάτικο» συνελήφθη χθες, Κυριακή, στα Ιωάννινα, με τις αστυνομικές αρχές να επισπεύδουν την επιχείρηση και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας, που διέμενε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ντουμπάι, είχε σχεδιάσει την επιστροφή του στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε πρόσφατα. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο οι διωκτικές Αρχές ενημερώθηκαν ότι είχε αναχωρήσει με αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Έτσι, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν νωρίτερα και τον συνέλαβαν πριν καταφέρει να περάσει στην Αλβανία.

Η σύλληψη του επιχειρηματία εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), που ερευνά εκατοντάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες επεκτείνονται στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, που περιλαμβάνουν εκτός από τα καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, καθώς και στη Μύκονο, στη Ρόδο και στον Βόλο.

Οι αστυνομικές έρευνες αφορούν σοβαρά οικονομικά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η εκτιμώμενη ζημία για τα κρατικά ταμεία φτάνει ή υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων», με τον επιχειρηματία να διατηρεί τον πραγματικό έλεγχό τους ως αφανής ιδιοκτήτης.

Με βαρύ παρελθόν ο Mr «Χωριάτικο»

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων έχει βεβαρημένο παρελθόν και ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς ήταν εμπλεκόμενος σε υπόθεση trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, με την τρέχουσα έρευνα να τον συνδέει εκ νέου με αντίστοιχες κατηγορίες μαστροπείας.

Οι Αρχές εκτιμούσαν τότε ότι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα νομιμοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων.

Το όνομά του έχει επίσης συνδεθεί και με υποθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Greek Mafia», ενώ τον Μάρτιο του 2024, σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα, με την οποία συνδεόταν.

Είχε προηγηθεί ένοπλη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία, στη λεωφόρο Συγγρού, όπου άγνωστοι είχαν πυροβολήσει την πρόσοψη του καταστήματος.