Ο Τζον Κόντσαρ προσγειώθηκε στην Αθήνα το απόγευμα της Τρίτης (27/10) και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως είναι έτοιμος για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού γκαρντ που μέτρησε 363 συμμετοχές στο NBA με τους Μέμφις Γκρίζλις και Γιούτα Τζαζ και το απόγευμα της Τρίτης (27/10) προσγειώθηκε στην Αθήνα και είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Ο Κόντσαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και αναφέρθηκε σε όσα μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός γκαρντ…

«Eίμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την ευκαιρία. Πρώτη φορά για εμένα στην Ελλάδα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος για αυτό. Πάντα παίζω με την καρδιά μου όσο πιο πολύ μπορώ, είμαι ένας παίκτης που βουτάει στο παρκέ για έξτρα κατοχές για την ομάδα μου και κάνω ό,τι μπορώ για να νικάει».

Για όσα έχει δει από τον Ολυμπιακό: «Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας έχουμε, για να είμαι ειλικρινής. Όλοι αλλάζουν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Δεν είναι στατικά τα plays μας καθόλου και είμαι έτοιμος να πάω και εγώ με το πλάνο του προπονητή».

Για τους λόγους που επέλεξε τον Ολυμπιακό: «Για αυτό που χτίζουν. Ήταν οι πρωταθλητές την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, θέλουν να κερδίσουν ακόμα ένα πρωτάθλημα φέτος. Θέλουν να χτίσουν κάτι πολύ καλό τα επόμενα χρόνια».

Για το τι θα προσφέρει στην ομάδα: «Το υψηλό μου IQ, αμυντικό mentallity, βουτάω στο παρκέ για έξτρα κατοχές και μπορώ να σκοράρω ανοιχτά τρίποντα».

Για το τι του είπε ο Μπαρτζώκας: «Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Είχαμε μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο. Του είπα καλή τύχη για τα παιχνίδια. Σήμερα μιλήσαμε κάπως βιαστικά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ο ένας τον άλλον».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για εσάς, θα είναι πολύ ωραίο. Περιμένω με ανυπομονησία να μπω στο παρκέ».