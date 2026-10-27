Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για το ματς του Ολυμπιακού με τη Μπεσίκτας και τόνισε πως θα ήταν ιδανικό, με τις απουσίες που υπάρχουν, να μπορούσε να παίξει άμεσα ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος είναι στην Αθήνα από το απόγευμα της Τρίτης (27/10).

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους για το ματς της Τετάρτης (28/10) τους Εβάν Φουρνιέ, Γιαν Μοντέρο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον προπονητή τους να κάνει δηλώσεις πριν την αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη και να αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν και στον Κόντσαρ που ήρθε στην Αθήνα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας…

Για το αν έχει κάποιο τρικ για να καλύψει τις απουσίες: «Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο τρικ. Ξέρετε, είναι ειδικών συνθηκών το παιχνίδι γιατί λείπουν τρεις γκαρντ, δεν θα έρθει και ο Μιλουτίνοφ μαζί, λόγω τραυματισμού στα δάκτυλο του ποδιού. Με αποτέλεσμα το ροτέισον που έχουμε να είναι πιο περιορισμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάμε να παίξουμε σαν Ολυμπιακός, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε, προφανώς ένα πλάνο παιχνιδιού απέναντι σε μία καλή ομάδα, όπως είναι η Μπεσίκτας. Με καλή επιθετική εκτέλεση, με ενθουσιασμό γιατί είναι η πρώτη τους φορά στην EuroLeague και με δυνατή έδρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη κατάσταση για εμάς. Αλλά, πραγματικά αν είμαστε αποτελεσματικοί σε 4-5 βασικά κλειδιά του παιχνιδιού θα έχουμε την ευκαιρία να νικήσουμε».

Για το αν οι παίκτες έχουν τη δύναμη για να αντέξουν ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι: «Νομίζω πως θα αποδειχθεί. Χρέος μας είναι να είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς με όλους που παίζουμε έχουν ένα έξτρα κίνητρο να παίξουν εναντίον μας για τους γνωστούς λόγους. Πόσο μάλλον η Μπεσίκτας που είναι σταχτοπούτα στην EuroLeague, παίζουν χωρίς μεγάλη πίεση, αλλά με μεγάλο κίνητρο. Έχουν, όπως είπα, έδρα με κόσμο πολύ φανατικό. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, πρέπει να μείνεις με καλή συγκέντρωση και με καλή επαφή μεταξύ πάγκου και παικτών που παίζουν. Πρέπει όλοι όσοι παίζουν να συνεισφέρουν για να νικήσουμε το παιχνίδι, αλλά είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω πως έχουμε τους καλούς παίκτες, έχουμε βάθος στο ρόστερ μας, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το αν θα μπει άμεσα στην ομάδα ο Κόντσαρ: «Ναι, λόγω των απουσιών που έχουμε, θα ήταν το ιδανικό να παίξει άμεσα, αλλά πρέπει να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι, πόσο γρήγορα θα μπορεί να προσαρμοστεί. Του έχουμε στείλει σε βίντεο την τακτική μας, τι κάνουμε αμυντικά και επιθετικά. Αλλά ξέρετε αυτά όλα γίνονται μέσα στο γήπεδο. Είναι εύκολο να το λες απ’ έξω, θέλει λίγες μέρες σίγουρα ο άνθρωπος, αλλά όσο πιο γρήγορα θα μπει, τόσο πιο καλά για εμάς».

Για τον Μοντέρο: «Ελπίζαμε ότι θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι ή αυτήν την εβδομάδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Πονάει λίγο ακόμα. Είναι μία διαδικασία η οποία πάει μέρα με τη μέρα, οπότε καλύτερα να μην πούμε κάτι. Ας περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα είναι».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Δεν ξέρω, ήρθε στο γήπεδο και ήταν πρησμένο το δάκτυλο του ποδιού του. Πονούσε και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει. Πήγε να κάνει μαγνητική, ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό».