Πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε θαλάσσιες νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA, το οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μετέδωσε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ επιχειρούσε να διασχίσει περιοχή την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει απαγορευμένη και επικίνδυνη.

«Πριν από λίγες ώρες, ένα πετρελαιοφόρο, έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης και προσπαθώντας να διασχίσει μια απαγορευμένη και επικίνδυνη ζώνη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, έπεσε σε νάρκες, υπέστη ζημιές και έπιασε φωτιά», αναφέρει η στρατιωτική ανακοίνωση.

Διαδοχικές αναφορές για πλοία που χτυπούν σε νάρκες

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από σειρά ανάλογων αναφορών των ιρανικών αρχών για περιστατικά στην περιοχή.

Στις 19 Οκτωβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι άλλο πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη νότια των Στενών, προκαλώντας έκρηξη και φωτιά στο μηχανοστάσιό του.

Στις 22 Οκτωβρίου, το Associated Press μετέδωσε ότι η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για επτά πετρελαιοφόρα που υπέστησαν ζημιές ή έπιασαν φωτιά μέσα σε μία νύχτα στα Στενά του Ορμούζ.

نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو مدعی شد دو سوپر نفتکش دیگر با مجموع محموله ۴/۵ میلیون بشکه ای پس از برخورد به مین دریایی در کریدور جنوبی تنگه هزمز دچار آتش سوزی گسترده و توقف شده است https://t.co/5MsFfIYzcU — Amir Ebrahimiii 2 (@Amirebrahi91824) October 23, 2026

Η ανάκαμψη των εξαγωγών δεν σημαίνει επιστροφή στην ομαλότητα

Παρά τις συνεχιζόμενες απειλές για τη ναυσιπλοΐα, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει. Ανάλυση του Reuters στις 22 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι οι εξαγωγές της περιοχής έφταναν κατά μέσο όρο τα 17,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, έναντι 16,9 εκατ. πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, η ανάκαμψη στηρίζεται σε ακριβότερες και πιο σύνθετες μεταφορές, με υψηλό κόστος ναύλων και ασφάλισης. Η επιστροφή των ποσοτήτων στην αγορά, επομένως, συνυπάρχει με την έντονη ανασφάλεια για τα πλοία που διασχίζουν τον Περσικό Κόλπο.