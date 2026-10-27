Η Ελευθερία Ελευθερίου επέστρεψε από την Αυστραλία στην Ελλάδα και λίγο έλειψε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη στο σπίτι της στον Άλιμο. Η διάρρηξη έγινε περίπου στις 10 το βράδυ, την ώρα που έφτανε στην κατοικία της, ενώ είχε μόλις κατεβάσει τον σκύλο της για βόλτα.

Η ίδια περιέγραψε την περιπέτειά της μέσα από βίντεο στα social media, εξηγώντας ότι όταν επέστρεψε από το σύντομο ταξίδι της αντιλήφθηκε πως κάποιος είχε επιχειρήσει να εισβάλει στο σπίτι της.

Το περιστατικό έγινε ενώ βρισκόταν ακόμη έξω από την κατοικία. Όπως ανέφερε:

«Γύρισα σπίτι μου με jet lag από την Αυστραλία και αντίκρισα αυτό που αντίκρισα. Για κακή του τύχη, επιχείρησε να μπει στο σπίτι μου.

Έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι. Έγινε το βράδυ, γύρω στις 10 η ώρα. Τον είδανε και κάποια παιδιά έτσι εδώ απέναντί μου»

Η Ελευθερία Ελευθερίου χρειάστηκε την επόμενη ημέρα να μεταβεί στο Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό. Όπως αποκάλυψε, είχε προηγηθεί ακόμη ένα αντίστοιχο κρούσμα στην ίδια γειτονιά το απόγευμα.

«Δεν μπορώ να δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί από το πρωί είμαι στο Τμήμα Αλίμου. Πήγα να καταθέσω, να δώσω όλες τις λεπτομέρειες γιατί έχει κάνει και ένα άλλο κρούσμα το απόγευμα στη γειτονιά.»

Η κίνηση που έκανε μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η χρονική συγκυρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από μόλις δύο ημέρες στην Αυστραλία και, αντί να αρχίσει αμέσως να βγάζει τις αποσκευές από το αυτοκίνητο, αποφάσισε πρώτα να κατεβάσει τον σκύλο της.

«Ήταν για να γυρίσω πιο νωρίς από την Αυστραλία, γιατί πήγα μόνο για δύο μέρες. Ήταν για να γυρίσω στο σπίτι, ήταν για να έρθω τη συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι… Ήταν για να κατεβάσω πρώτα το σκύλο μου, γιατί κάπως έτσι έγινε αυτό, κατέβασα πρώτα το σκύλο μου και μετά πήγα να ξεφορτώσω το αμάξι.»

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί θεωρεί ότι αυτή η μικρή αλλαγή στη σειρά των κινήσεών της ήταν καθοριστική για όσα ακολούθησαν.

«Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε περίπτωση, αν ξεφόρτωνα το αμάξι, θα ανέβαινα στο σπίτι και θα τον πετύχαινα μέσα στο σπίτι.»

Η Ελευθερία Ελευθερίου ανέφερε ακόμη ότι όταν αντιλήφθηκε το σπασμένο παράθυρο του μπάνιου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να απομακρύνει τον σκύλο της και να καλέσει την Αστυνομία.

«Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αρπάξω το σκύλο μου και να βγω έξω όταν είδα το παράθυρο, όταν ανοιχτό. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αρπάξω το σκύλο μου… όταν μου έσπασε το… το παράθυρο του μπάνιου, να αρπάξω το σκύλο μου, να βγω έξω, να καλέσω την αστυνομία.»

Η ίδια μίλησε με θετικά λόγια για την ανταπόκριση των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Τμήμα Ασφαλείας, Α.Τ. Αλίμου. Συγχαρητήρια πραγματικά…»

Η Ελευθερία Ελευθερίου ανέφερε ότι από την κατοικία της δεν αφαιρέθηκε κάτι, ενώ έκλεισε την περιγραφή της με ένα ακόμη μήνυμα για την προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν τον δράστη.

«Κακή του τύχη τώρα που θα τον βρούνε και για καλή μου τύχη δεν πήρε τίποτα, και για κακή του τύχη έγινε την ώρα που έμπαινα εγώ στο σπίτι.»

Και κατέληξε: «Μπράβο τους, συγχαρητήρια, ήρθαν άμεσα, ούτε σε 5 λεπτά (η αστυνομία). Δόξα τω Θεώ.»