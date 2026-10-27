Στις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και στη συμφωνία για τη Μονή Σινά αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στη Ναυτεμπορική TV, στον Alpha Radio 98,9 και στον Θήτα FM 107,1.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει διαχρονικές παθογένειες, επιδιώκοντας την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων και την παραπομπή των εμπλεκομένων στη Δικαιοσύνη.

«Η εποχή των εξυπνάκηδων που κέρδιζαν χωρίς συνέπειες έχει παρέλθει»

Αναφερόμενη στις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έκανε λόγο για ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.

«Υπάρχει μια αντίληψη ότι κάποιοι μπορούν να παρανομούν εις βάρος των υπολοίπων και να μη δίνουν ποτέ λογαριασμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή τη νοοτροπία, ώστε οι υποθέσεις να αποκαλύπτονται και να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, από τη δράση του λεγόμενου Ελληνικού FBI έχουν αποκαλυφθεί περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις, ενώ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε περίπου 5.500 πρόσωπα.

Η ίδια αναφέρθηκε στις υποθέσεις εφοριακών στη Χαλκίδα, στις έρευνες για πολεοδομίες στην Κέρκυρα και τη Ρόδο, καθώς και σε υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων.

Παρομοίασε, μάλιστα, τη διαφθορά με «Λερναία Ύδρα», σημειώνοντας ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί συνεχή προσπάθεια.

«Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν χάνεται όταν αποκαλύπτεται η παρανομία, αλλά δυναμώνει. Η εποχή των εξυπνάκηδων που κέρδιζαν χωρίς συνέπειες έχει παρέλθει», υπογράμμισε.

Η αναφορά σε καταγγελίες για στημένους αγώνες

Η κ. Σδούκου στάθηκε και σε υπόθεση που αφορά καταγγελίες για παράνομες πρακτικές στον αθλητισμό, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα από τα περιστατικά που ερευνώνται ανάγονται ακόμη και στο 2016.

Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, αναφέροντας ότι η Σύμβαση Macolin παρέμενε χωρίς κύρωση από το 2014.

Όπως είπε, η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε στην κύρωσή της και στη δημιουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες για δωροδοκία και άλλες παράνομες πρακτικές.

«Ιστορική» η συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στη συμφωνία που προωθείται μεταξύ της Μονής Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικής σημασίας.

Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, η συμφωνία έχει τη στήριξη κορυφαίων θεσμών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στους οποίους απευθύνθηκε η Μονή ζητώντας τη γνώμη τους.

Όπως υποστήριξε, το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στην κατοχύρωση του θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής, του μοναστικού τρόπου ζωής και της αποκλειστικής χρήσης και κατοχής των χώρων λατρείας από την αδελφότητα.

Παράλληλα, προβλέπονται άδειες μακράς παραμονής για τους μοναχούς.

«Ύστερα από 1.500 χρόνια, κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε ασαφές και αρρύθμιστο», ανέφερε, επιχειρείται πλέον η ρύθμιση αυτών των ζητημάτων με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, διερωτήθηκε εάν κάποιο κόμμα θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα από τους θεσμούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον τρόπο προστασίας της Μονής.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί επισήμως και ότι θα μπορεί να δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η συμφωνία αυτή δεν είναι διακρατική. Δεν υπογράφεται μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Είναι συμφωνία μεταξύ της Μονής του Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου», επισήμανε.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Παραμένει άκυρο και ανυπόστατο»

Αναφερόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι η εξέλιξη δεν είναι ευχάριστη, ωστόσο επέμεινε πως το μνημόνιο στερείται νομικής ισχύος.

Επικαλέστηκε κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία, όπως ανέφερε, επισημαίνεται ότι το μνημόνιο αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

«Το μνημόνιο, λοιπόν, παραμένει άκυρο και ανυπόστατο», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταδικάσει το μνημόνιο, ενώ υποστήριξε ότι τόσο η οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου όσο και η αδειοδότηση της Chevron το αμφισβητούν στην πράξη.

Κατά την εκτίμησή της, η Άγκυρα δεν έχει πετύχει τον στόχο της, καθώς το μνημόνιο αναγνωρίζεται μόνο από τις δύο χώρες που το υπέγραψαν, όπως υποστήριξε.

«Δεν ζητάμε την άδεια κανενός για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου»

Σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει δικαίωμα τρίτης χώρας να εγκρίνει την πόντιση του καλωδίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η κ. Σδούκου διαχώρισε την ενημέρωση άλλων πλευρών από την αναγνώριση δικαιοδοσίας.

«Άλλο πράγμα να ενημερώνεις κάποιον για την απόφαση που πήρες και που ούτως ή άλλως θα εκτελέσεις και άλλο να του αναγνωρίζεις το δικαίωμα να αποφασίζει», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της Ελλάδας.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι ούτε στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ούτε στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου η χώρα έχει απολέσει δικαιώματα ή έχει υποχωρήσει από τις εθνικές της θέσεις.