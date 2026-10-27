Μία εβδομάδα πριν οι Αμερικανοί προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, η ακρίβεια, η πολεμική εμπλοκή στο Ιράν, η μετανάστευση και η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται σε κεντρικούς άξονες της προεκλογικής αναμέτρησης. Τα θέματα αυτά, μαζί με αρκετά ακόμη, αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις επιλογές των ψηφοφόρων. Ακολουθεί μια ματιά στα ζητήματα που διαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο.

Το κόστος ζωής στην πρώτη γραμμή

Η ακρίβεια είναι χωρίς αμφιβολία το κυρίαρχο θέμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, με υποψηφίους και των δύο κομμάτων, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους, να το θέτουν διαρκώς στο επίκεντρο της ρητορικής τους.

Στην προεκλογική περίοδο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στηρίξει την καμπάνια του στο επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευθεί, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον αντίπαλό του και τότε απερχόμενο πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, όμως, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δεν έχει καταφέρει να ανακόψει την αύξηση των τιμών σε στέγαση, τρόφιμα και ενέργεια. Επιπλέον, ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε επιβάλλοντας δασμούς στον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και στους συμμάχους των ΗΠΑ, έχει κάνει την εικόνα ακόμη χειρότερη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, πάνω από τους μισούς Αμερικανούς ψηφοφόρους που συμμετείχαν θεωρούν ότι τα οικονομικά τους έχουν χειροτερέψει εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν πείθει την κοινή γνώμη

Η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε από κοινού με το Ισραήλ, δεν έχει εξασφαλίσει ουσιαστική στήριξη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών, σχεδόν το 40% των Αμερικανών που ερωτήθηκαν τάσσονταν υπέρ του πολέμου και το 49% κατά, όπως προκύπτει από μέσο όρο δημοσκοπήσεων του αναλυτή Νέιτ Σίλβερ. Σήμερα, η στήριξη έχει υποχωρήσει στο 35%, ενώ η αντίθεση ξεπερνά το 55%.

Στη δυσαρέσκεια αυτή συμβάλλει αναμφίβολα η άνοδος των τιμών των υδρογονανθράκων, η οποία οφείλεται εν μέρει στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Μάλιστα, δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Έμερσον τον Σεπτέμβριο κατέταξε τη σύγκρουση πρώτη στη λίστα των ζητημάτων που θα καθορίσουν την ψήφο των πολιτών.

Μετανάστευση: Δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν και υπερβολές

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ωστόσο το ζήτημα αποδείχθηκε πιο σύνθετο, κυρίως λόγω της δράσης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), την οποία οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ακραία.

Αν και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πέτυχε να ανακόψει τη ροή μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη. Δημοσκόπηση του FOX στις αρχές Οκτωβρίου δείχνει ότι το 43% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό, ενώ το 56% τους απορρίπτει. Παράλληλα, έρευνα του Ινστιτούτου Μάριστ στα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφει ότι οι ψηφοφόροι πλέον εμπιστεύονται στο θέμα αυτό περισσότερο τους Δημοκρατικούς από τους Ρεπουμπλικάνους, κάτι που συνιστά ριζική μεταστροφή σε σχέση με το 2024.

Εξουσία και διαφθορά στο προσκήνιο

Οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν παραδοσιακά ως δημοψήφισμα για τον εκάστοτε πρόεδρο, και η φετινή αναμέτρηση δεν αποτελεί εξαίρεση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, που συνήθως κρατούσαν χαμηλό προφίλ σε τέτοιες εκστρατείες, ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος επέλεξε την αντίθετη στρατηγική: κάλεσε τους υποστηρικτές του να προσέλθουν στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος.

Παρ’ όλα αυτά, η δημοτικότητά του βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ πολλοί ζητούν ισχυρότερα θεσμικά αντίβαρα απέναντι σε μια παντοδύναμη προεδρία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών Πιου, τα ζητήματα ηθικής στην κυβέρνηση έχουν πλέον ανέβει στις κορυφαίες ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται ότι, αν κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα κινήσουν σειρά ερευνών για τον Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του, που κατηγορούνται ότι αξιοποιούν τον Λευκό Οίκο για προσωπικό πλουτισμό.

Τα υπόλοιπα ζητήματα της προεκλογικής περιόδου

Οι λεγόμενοι πολιτισμικοί πόλεμοι απασχολούν λιγότερο τη δημόσια συζήτηση σε σύγκριση με προηγούμενες εκστρατείες, διατηρούν όμως σημαντικό βάρος. Οι Ρεπουμπλικάνοι, ειδικότερα, προβάλλουν πλήθος διαφημιστικών σποτ με τα οποία επιτίθενται στους Δημοκρατικούς για τη στάση τους υπέρ των τρανς ατόμων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε γυναικείους αγώνες.

Αντίθετα, θέματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την προεκλογική ατζέντα.

Τι κρίνεται στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, αποτελείται από δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Και τα δύο πρέπει να εγκρίνουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία προκειμένου αυτή να γίνει νόμος, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι και οι 435 έδρες της τίθενται σε διεκδίκηση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για το Κογκρέσο. Αντίθετα, η Γερουσία αριθμεί 100 μέλη, τα οποία υπηρετούν κλιμακωτές εξαετείς θητείες, με αποτέλεσμα περίπου το ένα τρίτο των εδρών της να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου θα κριθούν και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται μια οριακή πλειοψηφία, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος. Παράλληλα, θα διεξαχθούν εκλογές για 35 έδρες της Γερουσίας: οι 33 αφορούν τις τακτικές εκλογικές διαδικασίες, ενώ δύο είναι έκτακτες εκλογές στη Φλόριντα και το Οχάιο, προκειμένου να καλυφθούν έδρες για τις οποίες οι θητείες διακόπηκαν πρόωρα. Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες, έναντι 47 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συνεργάζονται μαζί τους. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών.

Στην εκλογική διαδικασία περιλαμβάνονται επίσης 39 θέσεις κυβερνητών. Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρεις αμερικανικές επικράτειες. Παράλληλα, θα κριθούν χιλιάδες έδρες στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα, καθώς και θέσεις σε τοπικές αρχές, δικαστικές εκλογές και δημοψηφισματικές διαδικασίες για ζητήματα όπως η φορολογία, τα δικαιώματα στην άμβλωση και οι εκλογικοί κανόνες.

Οι εκλογές για το Κογκρέσο θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του σώματος κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Οι αναμετρήσεις για τις θέσεις των κυβερνητών και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα θα επηρεάσουν, από την άλλη πλευρά, τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, από την εκπαίδευση και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα μέχρι τη φορολογία και τη διαχείριση των εκλογών.