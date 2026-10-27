Λίγες ημέρες πριν από τις κάλпες των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει την πίεση γύρω από την αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Ομοσπονδιακοί πράκτορες συλλαμβάνουν αλλοδαπούς που κατηγορούνται ότι ψήφισαν χωρίς δικαίωμα και ο πρόεδρος προσφέρει χρηματική ανταμοιβή σε όποιον καταγγείλει νοθεία. Η κυβέρνηση Τραμπ το παρουσιάζει ως «σταυροφορία» για την προστασία των εκλογών. Οι Δημοκρατικοί το βλέπουν ως συντονισμένη προσπάθεια να εκφοβιστούν οι ψηφοφόροι και να καλλιεργηθεί καχυποψία για το αποτέλεσμα.

Η ρητορική δεν είναι καινούργια. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει προσκομίσει αποδείξεις, ότι εκατοντάδες χιλιάδες μη πολίτες ψηφίζουν σε πολιτείες με δημοκρατική διακυβέρνηση και αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Ο ίδιος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ ότι έχασε από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Αυτή τη φορά όμως οι κατηγορίες συνοδεύονται από ενέργειες. Με τις δημοσκοπήσεις να του γυρίζουν την πλάτη, ο πρόεδρος διέταξε τις τελευταίες εβδομάδες μια ευρεία επιχείρηση που θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του εκλογικού συστήματος της χώρας.

Ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες προχώρησαν σε περιορισμένο αριθμό συλλήψεων σε διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Πενσιλβάνια, η Καλιφόρνια και η Φλόριντα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι ψήφισαν σε προηγούμενες εκλογές ενώ δεν είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των Αρχών στέλνουν αυστηρά μηνύματα για την εκλογική διαδικασία που ήδη τρέχει. Ιδιαίτερα σκληρός ήταν ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Τέξας Άαρον Ρέιτς, ο ίδιος που το 2020 είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να ακυρώσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών σε τέσσερις πολιτείες. Σε ανάρτησή του στο X την περασμένη εβδομάδα έγραψε: «Αν παραβιάσετε την ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία, θα σας βρω και θα σας καταδιώξω».

Τη σκυτάλη πήρε τη Δευτέρα ο ίδιος ο Τραμπ. Ανακοίνωσε ανταμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων «σε όποιον επισημάνει κάποια εκλογική απάτη στη διάρκεια περασμένων ψηφοφοριών ή στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2026».

Η Καλιφόρνια στο επίκεντρο

Η Καλιφόρνια είναι ο βασικός στόχος. Μόνο την περασμένη εβδομάδα έγιναν εκεί 28 συλλήψεις, για υποθέσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν πίσω έως το 2002.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Ισέιλι έδωσε στη δημοσιότητα δικαστικές φωτογραφίες των κατηγορουμένων και υποστήριξε ότι οι συλλήψεις «αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε εξαρχής». Πρόσθεσε: «Η Καλιφόρνια στέλνει ψηφοδέλτια σε πρόσωπα που δεν είναι αμερικανοί πολίτες και αρνείται να συμμορφωθεί με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, που καθιστά αδίκημα την ψήφο μη πολιτών».

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Η Τζάνις Χαν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, έκανε λόγο για «εκφοβισμό των ψηφοφόρων και κατάφωρη απόπειρα να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στις ενδιάμεσες εκλογές μας». Όπως είπε, οι συλλήψεις «χρησιμοποιούνται για να δοθεί η εντύπωση γενικευμένης εκλογικής νοθείας, την ώρα που γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει».

Και οι αριθμοί της κυβέρνησης έχουν αλλάξει σημαντικά. Αρχικά η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας υπάρχουν 190.000 «παράνομοι» ψηφοφόροι. Αργότερα μείωσε δραστικά την εκτίμηση στα 20.000 πρόσωπα και ζήτησε από τη δικαιοσύνη να διατάξει την κατάσχεση των ψηφοδελτίων τους, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Οι τοπικές αρχές αμφισβητούν έντονα τον κατάλογο και εκφράζουν την έκπληξή τους για τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σειρά μελετών καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα: η εκλογική απάτη στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Οι New York Times εξέτασαν πρόσφατα βάση δεδομένων του συντηρητικού think tank The Heritage Foundation. Για την περίοδο από το 1982 έως το 2025 καταγράφονται εκεί μόλις 100 περιπτώσεις ψήφου από πρόσωπα χωρίς αμερικανική υπηκοότητα. «Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 0,000008% των περισσότερων από 1,3 δισεκατομμύριο ψηφοφόρων που ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές στη διάρκεια αυτής της περιόδου», σημείωσε η εφημερίδα.

Ο Ρικ Χέισεν, καθηγητής Δικαίου στο UCLA, γράφει σε πρόσφατη ανάρτηση στο ιστολόγιό του ότι η κυβέρνηση διεξάγει «ένα επιθετικό κυνήγι αυτού του τύπου της νοθείας σε εθνική κλίμακα». Όπως εξηγεί, «Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι λίγα είναι αυτά που έχουν βρει, καθώς πρόκειται για ένα περιορισμένο πρόβλημα».

Ανησυχία στις κοινότητες μεταναστών

Η επικοινωνιακή εκστρατεία της κυβέρνησης έχει ήδη προκαλέσει φόβο σε μέρος των ψηφοφόρων. Ένας αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Γουατεμάλα, που ζει στο Λος Άντζελες, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Γαλλικό Πρακτορείο και είπε ότι νιώθει ανασφάλεια. «Συλλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν βίζα ή την υπηκοότητα», εξήγησε. «Ακόμα και κάποιος που έχει γίνει πολίτης, μπορεί να έχει προβλήματα. Κανείς δεν ξέρει μ’ αυτόν τον πρόεδρο».

Οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα επιχειρούν να απαντήσουν με δικές τους πρωτοβουλίες, όπως η «Vote Safe» (Ψηφίστε με ασφάλεια). Στο πλαίσιό της, κληρικοί, βετεράνοι των ενόπλων δυνάμεων, εκπαιδευτικοί και άλλοι εθελοντές θα βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα. Εκεί θα ενημερώνουν τους ψηφοφόρους για τα δικαιώματά τους, θα προσπαθούν να εκτονώνουν εντάσεις και θα καταγράφουν περιστατικά εκφοβισμού ή άλλης καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Η Μέρι Κόρκοραν, διευθύντρια της κίνησης Save America Movement, εξηγεί γιατί θεωρεί αναγκαία την κινητοποίηση: «Αυτό που επιδιώκεται είναι να διαδοθεί ο φόβος και οφείλουμε να δράσουμε». Και προειδοποιεί: «Αν τον αφήσουμε χωρίς απάντηση, ο φόβος αρκεί για να κρατήσει τους ανθρώπους στα σπίτια τους χωρίς κανένας πράκτορας να χρειαστεί να πατήσει σε εκλογικό τμήμα».