Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε στη γυναίκα, που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός κρίθηκε αθώος.

Η γυναίκα βρέθηκε στο εδώλιο, με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση ο ηθοποιός μετά την αθώωσή του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη, ενώ της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, γυναίκα που βρισκόταν στο ακροατήριο αντέδρασε φωνάζοντας: «Ντροπή!».

Τότε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, από έδρας, ανέφερε: «Εγώ θέλω, όταν γυρίσω σπίτι μου, να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μην γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό, όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός».

Είχε προηγηθεί η πρόταση του εισαγγελέα για απαλλαγή της κατηγορούμενης, καθώς εκτίμησε πως δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη της.