Στην εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε κατά τις βραδινές ώρες στις 25.10.2026 σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ένας 18χρονος και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, ενώ συνελήφθησαν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες αποπειράθηκαν, με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή μαχαιριού, να αποσπάσουν από δύο ανήλικους παθόντες το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ συνελήφθη και μια 37χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Οι συνεληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.