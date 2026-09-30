Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «μια εξαιρετική συγκέντρωση» ανθρώπων που «χτίζουν τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επικεφαλής και κορυφαία στελέχη των OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta και Google, δηλαδή ορισμένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η σύνοδος στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε την ώρα που ορισμένα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου και ειδικοί ζητούν αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει για την ανθρωπότητα.

Συμφωνία για «αυτορρύθμιση» της τεχνητής νοημοσύνης

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε για περίπου 30 λεπτά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έχοντας δίπλα του κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επικεφαλής των εταιρειών υπέγραψαν ένα «ηθικά δεσμευτικό» έγγραφο, το οποίο θα λειτουργεί ως «μορφή προστασίας» απέναντι στους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Βάσει της συμφωνίας, την οποία ο Τραμπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο, οι ίδιες οι εταιρείες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφάλεια της τεχνολογίας που αναπτύσσουν. Συμφώνησαν επίσης να εφαρμόζουν δικλίδες ασφαλείας, ώστε τα μοντέλα τους να λειτουργούν όπως προβλέπεται, καθώς και να εντοπίζουν και να διορθώνουν γρήγορα τυχόν προβλήματα.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα συνεργάζονται με «ανεξάρτητους ελεγκτές», προκειμένου να αξιολογείται εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο και να διασφαλίζεται ότι οι πλατφόρμες τους δεν «παραβιάζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα με μη προβλεπόμενους τρόπους».

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο επικεφαλής της Google, Σούνταρ Πιτσάι, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο Έλον Μασκ της SpaceX και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όπως αναφέρει το BBC.

«Είναι σχεδόν σαν ένα σύνταγμα, κατά κάποιον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στη συμφωνία. «Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν, και το υπέγραψα κι εγώ ως πρόεδρος».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα δημιουργήσει ένα συμβούλιο για την εποπτεία της ασφάλειας των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Ζoύκερμπεργκ δήλωσε ότι η συμφωνία δίνει «στον αμερικανικό λαό και στους πελάτες την εμπιστοσύνη ότι η τεχνολογία λειτουργεί» όπως προβλέπεται, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «ιστορική συζήτηση».

Από την πλευρά του, ο Αμοντέι χαρακτήρισε τη συμφωνία έναν τρόπο «να κερδίσουμε με ασφάλεια», παραπέμποντας στη δήλωση που είχε κάνει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει».

Οι αντιδράσεις των ειδικών

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν έπεισε όλους τους ειδικούς. Ο ερευνητής διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ, Χοσέ Μιγκουελίτο Ενρίκεζ, δήλωσε ότι το σύμφωνο δείχνει πως υπάρχει «αναδυόμενη συναίνεση», αλλά δεν απαντά στο εάν οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να λογοδοτούν για περιστατικά που προκαλούνται από την τεχνολογία τους.

Η καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Κίμπερλι Γουέδερλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «βαθιά απογοητευτική», σημειώνοντας ότι έρχεται παρά τις εκκλήσεις ορισμένων ηγετών κρατών και στελεχών του κλάδου για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία φαίνεται να επιτρέπει στις εταιρείες να «ορίζουν τι θεωρείται ασφάλεια», ενώ δεν διευκρινίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων. «Το σύμφωνο θα πρέπει να αγνοηθεί, για την απόσπαση της προσοχής που προκαλεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν ζητήσει αυστηρότερη εποπτεία.

Μία ημέρα νωρίτερα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την κυκλοφορία του τελευταίου κορυφαίου μοντέλου της, του GPT-6.1 Astra, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Οι μηχανισμοί ασφαλείας της εταιρείας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονου ελέγχου μετά από περιστατικά υψηλού προφίλ που αφορούσαν την τεχνολογία της, μεταξύ άλλων περιπτώσεις κατά τις οποίες μοντέλα της απέκτησαν πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση σε πλατφόρμες της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Η Τζίνι Πάτερσον από το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης δήλωσε ότι η αυτορρύθμιση μπορεί να σημαίνει πως οι εταιρείες θα θέτουν «μόνο τις ελάχιστες δικλίδες ασφαλείας».

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία εμπνέει «πολύ λίγη εμπιστοσύνη», καθώς πρόσφατα περιστατικά στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη φάνηκε να λειτουργεί ανεξέλεγκτα υποδηλώνουν, σύμφωνα με την ίδια, ότι οι εταιρείες δεν έχουν επιδείξει πειθαρχία στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την τεχνολογία.

Ο Τραμπ επιμένει στην επέκταση των data centers

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε παράλληλα τη στήριξή του στην ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων, των κρίσιμων υποδομών υπολογιστικής ισχύος που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάπτυξη των data centers έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ανησυχιών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες.

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων έχει αναδειχθεί επίσης σε πιθανό πολιτικό εμπόδιο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Δημοσκόπηση που πραγματοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Marist Poll σε συνεργασία με το NPR και το PBS News έδειξε ότι το 65% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αντιτίθεται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στις περιοχές όπου ζει.

Απαντώντας στις ανησυχίες αυτές, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες θα εργαστούν ώστε οι πολίτες να είναι «ευχαριστημένοι» με την κατασκευή των κέντρων δεδομένων.

«Αυτές οι μεγάλες, ισχυρές, πολύ πλούσιες, πολύ έξυπνες εταιρείες πρόκειται να κάνουν τεράστιες συνεισφορές στις κοινότητες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι κοινότητες θα πρέπει να αντιτίθενται στα data centers είναι εάν «θέλουν να καταλήξουν καθυστερημένες και φτωχές».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η οποία κατασκευάζει τους υπολογιστικούς επεξεργαστές που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι τα data centers θα πρέπει να αποκαλούνται «εργοστάσια υπερνοημοσύνης».

Όπως πρόσθεσε, οι εγκαταστάσεις αυτές «επανεκβιομηχανοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες», δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία.

Η «Super Intelligence» αντί για την τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους όρους «SI» και «Super Intelligence» και να μην αναφέρονται πλέον στον όρο «τεχνητή νοημοσύνη».

Σύμφωνα με το διάταγμα, το «SI» θα αντικαταστήσει το «AI» στην «επίσημη αλληλογραφία», στους ιστότοπους, στις εκθέσεις και σε άλλες μορφές επικοινωνίας.

«Καθώς αυτές οι δυνατότητες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αντιπροσωπεύουν ολοένα και περισσότερο όχι απλώς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μια νέα εποχή Υπερνοημοσύνης», αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η λέξη «τεχνητή» έκανε την τεχνολογία να «ακούγεται ψεύτικη».

Ορισμένοι τεχνολογικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ζούκερμπεργκ και ο Μασκ, καθώς και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο όρο.

Με τους τεχνολογικούς ηγέτες να υιοθετούν την ονομασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορεί κάλλιστα να είναι σε θέση να καθορίσουν την ορολογία», δήλωσε η Πάτερσον.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί δήλωσαν μετά την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ ότι θεωρούν απίθανο ο όρος να αποκτήσει ευρεία απήχηση, καθώς χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει πιο προηγμένα συστήματα.