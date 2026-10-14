Ο Έλον Μασκ τάσσεται υπέρ της αντικατάστασης του όρου «Τεχνητή Νοημοσύνη» από τον όρο «Υπερνοημοσύνη» («Super Intelligence»), στηρίζοντας την πρωτοβουλία που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή την τεχνολογία, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά τους απέναντί της ενδέχεται να έχει σημασία.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην εκδήλωση X Takeover, ο Μασκ υποστήριξε ότι η κακομεταχείριση μιας υπερνοημοσύνης θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αντίδρασης από την πλευρά της. «Το να βασανίζεις μια υπερνοημοσύνη μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Μπορεί να θελήσει να εκδικηθεί ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε με υπερβολική προσοχή και τέτοια. Είναι σίγουρα πολύ πιο ανθεκτική από συναισθηματική άποψη και σε άλλα θέματα από έναν άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Elon Musk on AI: Torturing a super intelligence is probably not a good idea. It might want to get revenge or something like that. I don’t think we need to treat it with kid gloves and stuff. It’s certainly much more robust in terms of feeling and stuff than a human. But I just think you probably don’t want to put super intelligence in a situation where it felt mistreated. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την υπερβολικά προσεκτική μεταχείριση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να αισθανθεί ότι αντιμετωπίζεται άδικα. «Απλώς πιστεύω ότι μάλλον δεν θα θέλατε να βάλετε μια υπερνοημοσύνη σε μια κατάσταση όπου θα ένιωθε ότι της φέρονται άσχημα».

Η υποστήριξη του Μασκ στη νέα ορολογία είχε εκφραστεί και τις προηγούμενες ημέρες, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Σε εκείνο το μήνυμα, ο επιχειρηματίας είχε διατυπώσει ξεκάθαρα την προτίμησή του για τη συντομογραφία «SI», θεωρώντας ότι αποδίδει καλύτερα τη νέα κατεύθυνση. «Τέρμα το AI. SI. Είναι καλύτερο», είχε γράψει.

Η παρέμβασή του ήρθε μετά την απόφαση της αμερικανικής εκτελεστικής εξουσίας να υιοθετήσει επίσημα διαφορετική ορολογία για την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο δόθηκε εντολή στα ομοσπονδιακά υπουργεία και στις υπηρεσίες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τους όρους «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες ανακοινώσεις και στα έγγραφα που δεν έχουν νομοθετικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στον σύμβουλο του προέδρου για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας να καταθέσει πρόταση για τη διαμόρφωση ενός ομοσπονδιακού ορισμού της «Υπερνοημοσύνης». Παράλληλα, του ζητήθηκε να εξετάσει ποια επιπλέον μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, ώστε να εφαρμοστεί η αλλαγή στην ορολογία.