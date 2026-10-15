Το 15ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε, στις 22:00 όπου η έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται.

Ο Σήφης προσπαθεί να προχωρήσει, αλλά η καρδιά του χτυπά για εκείνη για την οποία δεν πρέπει.

Επεισόδιο 15 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου)

Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται, καθώς τα συναισθήματα μπερδεύονται και οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης συνεχίζει τα παιχνίδια του, ενώ ένα σοβαρό ατύχημα στέλνει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο και γεννά υποψίες.

Ο Νικήτας πιέζει για γάμο την Ελπίδα, κρύβοντας κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα, ενώ η Σοφία κινεί τα νήματα παρασκηνιακά. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να προχωρήσει, η καρδιά του μένει δεμένη εκεί που δεν πρέπει.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».