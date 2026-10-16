Μπορεί να μην συμφώνησαν σε συγκεκριμένα πράγματα όμως οι ηγέτες της ΕΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής άλλαξαν το κείμενο συμπερασμάτων και ζήτησαν από την Κομισιόν να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Αυτό για την Αθήνα είναι μια θετική εξέλιξη καθώς θεωρείται ότι επικράτησε τουλάχιστον η λογική και επιτυχία για τις ελληνικές θέσεις καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης πίεζε εδώ και καιρό για κάτι τέτοιο.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο συμπερασμάτων σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και στο νέο κείμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει νέα βραχυπρόθεσμα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ενεργειακές συνθήκες και τις αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών.

Το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου είχε εξοργίσει πολλές χώρες ανάμεσα στις οποίες η Ελλάδα και η Ιταλία που ζητούσαν δημοσιονομική ευελιξία.

Θεωρούσαν ότι η ΕΕ πρέπει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιδράσει αφήνοντας περιθώριο στις χώρες – μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα αλλά προσωρινού χαρακτήρα όπως έχει υπογραμμίσει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και, εφόσον απαιτείται, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών ενέργειας βραχυπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την παρουσίαση από την Επιτροπή της πρότασης για την αναβολή ορισμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό για το μεθάνιο. Χαιρετίζει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής:

«να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τους βιομηχανικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο»·

«να αναπτύξει ένα βραχυπρόθεσμο πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση της δυναμικότητας και της αποδοτικότητας των διυλιστηρίων της ΕΕ»

«να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εθελοντική συγκέντρωση της ζήτησης ενέργειας».

Το παρασκήνιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός της συνόδου εξέφρασε, την έντονη δυσαρέσκειά του για το αρχικό προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρινόταν στο μέγεθος και στον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης.

«Τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης», ανέφερε, ο πρωθυπουργός σύμφωνα με τον Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε ακόμα.

Η ατζέντα της σημερινής Συνόδου

Σήμερα, κατά τη δεύτερη ημέρα εργασιών της Συνόδου, παρουσία και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συζητηθεί και η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για την απευθείας προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Η.Π.Α, η οποία εκτός από οικονομικές συνέπειες, δημιουργεί και νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Στη σημερινή ατζέντα επίσης ψηλά βρίσκεται και το μεταναστευτικό. Η αντιμετώπιση φαινομένων εργαλειοποίησης, όπως έγινε πρόσφατα στη Θέουτα της Ισπανίας, αλλά και το θέμα των επιστροφών, ενώ έμφαση θα δοθεί και στα σχεδιαζόμενα κέντρα επιστροφών (return hubs) σε τρίτες χώρες.