Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μία ακόμα υπόθεση οπαδικής βίας, αυτή τη φορά στη Μυτιλήνη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρά επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της ειδικής αθλητικής νομοθεσίας, αλλά και για τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της εξύβρισης, κατά περίπτωση.



Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για τη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης, ενώ οι αρχές διαμηνύουν πως δεν θα επιδειχθεί καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας στους αθλητικούς χώρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν, προχθές Τρίτη 13 Οκτωβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, προσέγγισαν 25χρονο πεζό σε δρόμο στην πόλη της Μυτιλήνης, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια δύο εξ αυτών, με τη συνδρομή των υπολοίπων, τον τραυμάτισαν με χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν την μπλούζα του, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.



Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.