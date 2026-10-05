Η Κλειώ Μαζωνάκη ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς η υπόθεση του θανάτου του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα. Η μητέρα του τραγουδιστή μίλησε δημόσια για όσα έχουν ακολουθήσει και ξεκαθάρισε τι ζητά για τον γιο της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και στην Έλλη Αυξεντίου, η Κλειώ Μαζωνάκη αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για όσους θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Να βρει το παιδί μου το δίκιο του»

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο για τιμωρία των εμπλεκομένων, εκφράζοντας με έντονο τρόπο το αίτημά της για δικαίωση του γιου της.

«Να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ… Δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε η Κλειώ Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένειά του έχει ζητήσει να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

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