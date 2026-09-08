Η Ουκρανία θα μπορεί να προμηθευτεί κρίσιμα εξαρτήματα για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέσω της επόμενης εκταμίευσης από το ευρωπαϊκό δάνειο στήριξης, μετά τη συμφωνία των κρατών-μελών της ΕΕ να επιτρέψουν σχετική παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες προμηθειών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας ότι η απόφαση επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράσει προϊόντα ζωτικής σημασίας για τα Patriot, τα οποία είναι κρίσιμα για την άμυνα απέναντι σε ρωσικές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις.

Γιατί χρειάστηκε ειδική παρέκκλιση

Η παρέκκλιση κρίθηκε αναγκαία επειδή ορισμένα από τα απαιτούμενα προϊόντα για τα Patriot παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Η ίδια η Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι το ουκρανικό αίτημα αφορούσε, μεταξύ άλλων, αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, για τους οποίους απαιτούνταν ειδική έγκριση των κρατών-μελών.

Ο κανονισμός για το Ukraine Support Loan προβλέπει ότι τέτοιες εξαιρέσεις μπορούν να δίνονται μόνο σε εξαιρετικές και αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις, όταν ούτε η ουκρανική ούτε η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μπορούν να παραδώσουν τα απαιτούμενα συστήματα στις αναγκαίες ποσότητες και μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.

Το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης

Το ευρωπαϊκό δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία ανέρχεται συνολικά σε 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027 και καλύπτει τόσο δημοσιονομικές όσο και αμυντικές ανάγκες. Η πρώτη εκταμίευση ύψους 3,2 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ξεχωριστή χρηματοδότηση για αμυντικές προμήθειες.

Η νέα απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ουκρανική αεράμυνα, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ακόμη και για κρίσιμα συστήματα που δεν μπορούν να παραχθούν εγκαίρως εντός της ΕΕ ή της Ουκρανίας.

Η Κομισιόν παρουσιάζει την παρέκκλιση ως μέτρο που αποσκοπεί στην κάλυψη επείγουσας επιχειρησιακής ανάγκης, χωρίς να εγκαταλείπεται ο γενικός στόχος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής και ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.