Στο σύνολο των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών επεκτείνει τις οικονομικές κυρώσεις η Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι στο στόχαστρο μπορούν να βρεθούν και οργανισμοί που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί τους.

«Όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες» υπόκεινται πλέον σε κυρώσεις, ανακοίνωσε την Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Στη σχετική λίστα, όπου βρίσκονταν ήδη η Mahan Air και η Iran Air, προστέθηκαν ακόμη 27 αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν τοπικά ή περιφερειακά δρομολόγια.

Το υπουργείο κατηγορεί τις ιρανικές αρχές ότι χρησιμοποιούν τον τομέα των αερομεταφορών για τη μεταφορά όπλων, προσωπικού και παράνομων εμπορευμάτων.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει εξαιρέσεις που αφορούν τον κλάδο. Μεταξύ αυτών είναι η εξαίρεση που επιτρέπει σε μη αμερικανικές εταιρείες να πραγματοποιούν πτήσεις προς το Ιράν με αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής.

Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης δύο εταιρείες, μία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μία από την Τουρκία. Οι αμερικανικές αρχές τις κατηγορούν ότι λειτούργησαν ως μεσάζοντες, προκειμένου η Mahan Air να παραλάβει τρία Boeing 777 το καλοκαίρι του 2026.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έστειλε προειδοποίηση προς όσους διατηρούν οικονομικές σχέσεις με τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες.

«Υποσχεθήκαμε σφοδρά αντίποινα σε βάρος εκείνων που παράσχουν οικονομική βοήθεια στο ιρανικό καθεστώς», ανέφερε στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε εταιρείες που στηρίζουν τη Mahan Air υλοποιούν αυτή τη δέσμευση.

«Ας αποτελέσει αυτό προειδοποίηση σε όλους εκείνους που διατηρούν οικονομικές συναλλαγές με τις άλλες ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, όλες τους υπό καθεστώς κυρώσεων σήμερα: Διατρέχετε τον κίνδυνο να αποκλειστείτε από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», υπογράμμισε.

Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν σε εταιρείες και πολίτες των ΗΠΑ να πραγματοποιούν συναλλαγές με τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα.