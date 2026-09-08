Τα 75α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καρβέλας. Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής, που γεννήθηκε το 1951, δέχεται από νωρίς ευχές από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος.

Μία από τις πιο προσωπικές ευχές ήρθε από τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, η οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μια τρυφερή στιγμή τους μέσα από το Instagram. Στη φωτογραφία που ανέβασε, οι δυο τους εμφανίζονται σε ταξίδι, με τον Νίκο Καρβέλα να την κρατά στην αγκαλιά του και να τη φιλά, ενώ εκείνη κοιτάζει χαμογελαστή τον φακό.

Την εικόνα συνόδευσε με τη φράση: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…», στέλνοντάς του με αυτόν τον τρόπο τη δική της δημόσια ευχή.

Το ζευγάρι κρατά γενικά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινές του εμφανίσεις είναι περιορισμένες. Τον Απρίλιο του 2022 απέκτησαν τον γιο τους, Φαίδωνα, ο οποίος είναι το τρίτο παιδί του Νίκου Καρβέλα.

Ο συνθέτης είναι επίσης πατέρας της Σοφίας Καρβέλα, την οποία απέκτησε με την Άννα Βίσση, και του Ανδρέα Καρβέλα, από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.