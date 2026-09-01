Η Άννα Βίσση τοποθετήθηκε για την πορεία της στο τραγούδι, τις μεταβολές στην ελληνική δισκογραφία και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο Νίκος Καρβέλας στη ζωή της, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην διαδικτυακή εκπομπή «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη.

«Έχω φάει και τα μούτρα μου»

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές ρίψεις και τις απαιτητικές περιόδους, η Άννα Βίσση στάθηκε στις εμφανίσεις που δεν είχαν τη φωτεινή πλευρά της επιτυχίας:

«Έχω επιβιώσει και σε δύσκολες στιγμές. Στο πρώτο ανέβασμα στους “Δαίμονες” μπορεί να υπήρχαν βραδιές που ήμασταν γεμάτοι και άλλες που να είχαμε 70 άτομα. Ο Καρβέλας ήταν κάθε βράδυ από κάτω και μου έλεγε “πώς μπορείς και τραγουδάς για 70 άτομα, εγώ θα έφευγα”. Του έλεγα “εγώ μένω, αυτό είναι το στοίχημά μου”. Δεν είναι αν έχω επιτυχία αλλά γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Θα έχω και βραδιές γεμάτες και μισογεμάτες και με 70 άτομα, που όλοι αυτοί όμως με τιμούν».

Η ίδια εξηγεί πως η στάση της απέναντι στον φόβο καθόρισε την εξέλιξή της:

«Η επιτυχία στη ζωή μου ήρθε από το να μην φοβάμαι. Έχω φάει και τα μούτρα μου κάποιες φορές. […] Πόσα τραγούδια έχω πει στην καριέρα μου; Πάρα πολλά. Και τα λέω συνέχεια. Ευτυχώς, είμαι πολύ τυχερή, γιατί ο Νίκος μου έχει γράψει πάρα πολλά είδη. Έτσι δεν βαριέμαι με ένα και αυτό μου έδωσε διάρκεια. Τα προγράμματά μου με αυτόν τον τρόπο έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εκεί που θα σου πω ένα ζεϊμπέκικο, μετά μπορώ να σου πω μια όπερα, ένα χασάπικο, dance, ροκ. Αυτό είναι ο Καρβέλας στη ζωή μου».

Η φθορά της φωνής και το σύγχρονο τοπίο

Σχετικά με τη σημερινή εικόνα της μουσικής παραγωγής, η Άννα Βίσση σημείωσε τις ελλείψεις που εντοπίζει στους στίχους:

«Σήμερα αλλάξανε οι εποχές, ο λόγος, το πώς απευθύνεσαι. Μελωδίες ωραίες βρίσκεις σήμερα, λόγια δεν βρίσκεις. Αυτό μου έκανε πάντα ο Καρβέλας, γιατί έχει λόγο. Έχω τραγουδήσει τα πάντα, έχω… ανώμαλο συνθέτη».

Όσον αφορά τη φωνητική της κατάσταση και το πέρασμα των ετών, ξεκαθάρισε την οπτική της:

«Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου. Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν με “ακούει”. Φωνή είναι, θα φθαρεί. Το θέμα είναι να έχεις φωνή και να μπορείς να τραγουδάς με έναν τρόπο που να συγκινεί τον κόσμο, που να αφοράς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ερμηνεύω καλύτερα. Πριν από 10-20 χρόνια είχα απλώς πιο “καθαρή” φωνή».

Η σχέση με το κοινό και το Hotel Ermou

Παράλληλα, συνέδεσε τη δημοφιλία της με την αποδοχή της ηλικίας της και τη στάση ζωής που υιοθετεί:

«Νομίζω ότι η ηλικία μου ίσως και να είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου σήμερα. Η νέα γενιά που με ακολουθεί ξέρει την ηλικία μου αλλά δεν τη νοιάζει. Μου αρέσει να ντύνομαι ωραία, να γυμνάζομαι, να τρώω υγιεινά, να είμαι αυθόρμητη».

Κλείνοντας, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στις κριτικές που δέχτηκε στο ξεκίνημα των εμφανίσεών της στο Hotel Ermou:

«Όταν πρωτοάνοιξα το Hotel Ermou, τα πρώτα 1-2 χρόνια ξέρεις τι έλεγαν κάποιοι; Ότι η Άννα Βίσση τραγουδάει μόνο για τους γκέι κι αυτό ήταν για εκείνους κακό, ενώ για μένα μεγάλη επιτυχία. Οι γκέι για μένα είναι οι άνθρωποι που χαίρονται περισσότερο τη ζωή τους».