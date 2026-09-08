Ένα άστοχο σουτ με τη μπάλα να φεύγει έξω από το γήπεδο και να καταλήγει σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο, έγινε ο λόγος ώστε να εντοπιστούν σήμερα το μεσημέρι τα οστά ενός ανθρώπου στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.



Στον εντοπισμό τους οδηγήθηκε ο προπονητής τοπικής ομάδας Παίδων που είχαν εκείνη την ώρα προπόνηση, βλέποντας την ώρα που πήγε να πιάσει τη μπάλα, μια σακούλα, η οποία ήταν σκισμένη απο πάνω.

Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μέσα στη σακούλα βρίσκονταν οστά τα οποία ανήκαν σε κάποιο άνθρωπο, μεταξύ αυτών και κρανίο και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.



Μετά από λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να γίνει η μεταφορά των οστών και να αποκλειστεί το σημείο.

Για τις συνθήκες κάτω υπο τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στον χώρο, όπως και για την ταυτοποίησή τους διεξάγονται έρευνες.