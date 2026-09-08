Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το φράγμα του 1 δισ. ευρώ σε τακτικά έσοδα, όμως το ιστορικό αυτό επίτευγμα δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει τον σύλλογο σε κερδοφόρο χρήση. Η σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε με ζημιές 18 εκατ. ευρώ, την ώρα που ο ακαθάριστος δανεισμός ανέρχεται στα 910 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η καταλανική ομάδα ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν τη διπλή εικόνα του συλλόγου. Από τη μία, η Μπαρτσελόνα παρουσιάζει σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών της και ενισχύει τις εμπορικές της δραστηριότητες. Από την άλλη, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές δαπάνες, αρνητικά ίδια κεφάλαια και ένα τεράστιο βάρος χρέους.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της σεζόν έφτασαν τα 1,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η επιστροφή στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα αυτής της ανόδου, καθώς η εκμετάλλευση του γηπέδου κατέγραψε αύξηση 29%, φτάνοντας τα 225 εκατ. ευρώ.

Η επίδραση του γηπέδου είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το Καμπ Νου σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου αναγκάστηκε να μοιράσει τις υποχρεώσεις της ανάμεσα στο Estadi Johan Cruyff και το Ολυμπιακό Στάδιο Λουίς Κομπανίς.

Παρά τους περιορισμούς, η επιστροφή στην ιστορική της έδρα άρχισε ήδη να αποδίδει οικονομικά και η διοίκηση θεωρεί ότι η πλήρης λειτουργία του ανακαινισμένου γηπέδου θα αποτελέσει το μεγάλο όπλο της επόμενης περιόδου.

Ρεκόρ στο εμπορικό κομμάτι

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η πορεία των εμπορικών εσόδων. Τα έσοδα από τις χορηγίες ανήλθαν στα 265 εκατ. ευρώ, ενώ το merchandising μέσω της Barça Licensing & Merchandising έφερε 208 εκατ. ευρώ στα ταμεία. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι αυξημένη κατά 40 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Συνολικά, ο εμπορικός τομέας παρουσίασε αύξηση 11%, φτάνοντας τα 527 εκατ. ευρώ.

Μοναδική βασική κατηγορία εσόδων που κινήθηκε πτωτικά ήταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η μείωση ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ και συνδέεται με το γεγονός ότι η ανδρική ομάδα δεν κατάφερε να επαναλάβει την παρουσία της στα ημιτελικά του Champions League. Το πρόβλημα, ωστόσο, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ισολογισμού.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6%, στα 1,022 δισ. ευρώ. Η αθλητική μισθολογική δαπάνη, στην οποία υπολογίζονται τόσο οι μισθοί όσο και οι αποσβέσεις του ρόστερ, έφτασε τα 571 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7%.

Η άνοδος συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας.

Παράλληλα, οι μη αθλητικές μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ τα έξοδα διαχείρισης κατά 12%, με σημαντικό μέρος της αύξησης να σχετίζεται με τη διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας και ειδικότερα του merchandising.

Μόλις 200.000 ευρώ το λειτουργικό αποτέλεσμα

Παρά τον τζίρο άνω του 1 δισ. ευρώ, το συνηθισμένο αποτέλεσμα της Μπαρτσελόνα ήταν σχεδόν μηδενικό.

Το αποτέλεσμα από την κανονική λειτουργία του συλλόγου διαμορφώθηκε μόλις στις 200.000 ευρώ, ενώ το EBITDA έφτασε τα 140 εκατ. ευρώ.

Η τελική ζημιά των 18 εκατ. ευρώ προέκυψε κυρίως εξαιτίας μιας νέας λογιστικής υποτίμησης ύψους 23 εκατ. ευρώ στην αξία της Barça Produccions, της εταιρείας που συνδέεται με το οπτικοακουστικό κομμάτι του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των περίφημων «οικονομικών μοχλών» που ενεργοποίησε η Μπαρτσελόνα τα προηγούμενα χρόνια, παραχωρώντας μέρος μελλοντικών εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εξασφαλίσει άμεσα κεφάλαια.

Η αξία της συγκεκριμένης εταιρείας έχει πλέον υποχωρήσει στα 116 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή που εξακολουθεί να διατηρεί ο σύλλογος αποτιμάται στα 73 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη εικόνα του χρέους

Τα στοιχεία του ισολογισμού αποκαλύπτουν και μια ακόμη δύσκολη πραγματικότητα. Τα ίδια κεφάλαια της Μπαρτσελόνα παραμένουν αρνητικά, στα -168 εκατ. ευρώ.

Με βάση τον τρόπο υπολογισμού της LaLiga, το καθαρό χρέος ανήλθε στα 607 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 138 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο ακαθάριστος δανεισμός φτάνει τα 910 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό, όμως, δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των 1,5 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλιστεί για τα έργα του γηπέδου.

Επομένως, αν συνυπολογιστεί και αυτή η υποχρέωση, το συνολικό χρέος του συλλόγου προσεγγίζει τα 2,41 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, πάντως, γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση του Espai Barça αποτελεί ένα ξεχωριστό project, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποπληρώνεται από τα ίδια τα έσοδα που θα δημιουργεί το ανακαινισμένο γήπεδο. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν έχει ως εγγύηση την περιουσία του συλλόγου.

Για τον λόγο αυτό, οι Καταλανοί θεωρούν ότι πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο συνολικό λογιστικό χρέος και στο ποσό που υπολογίζεται στους σχετικούς κανονιστικούς δείκτες της LaLiga και της UEFA.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης σεζόν

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη καταρτίσει τον οικονομικό της σχεδιασμό για τη σεζόν 2026-27 και οι προβλέψεις είναι σαφώς πιο αισιόδοξες.

Ο σύλλογος υπολογίζει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν στα 1,195 δισ. ευρώ και εκτιμά ότι η χρήση θα κλείσει με καθαρό κέρδος περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Το βασικό επιχείρημα πίσω από αυτή την πρόβλεψη είναι απλό: για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα θα έχει μπροστά της μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο με το ανακαινισμένο Καμπ Νου σε πλήρη λειτουργία.

Η διοίκηση περιμένει παράλληλα να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα των χορηγικών και εμπορικών εσόδων.

Ωστόσο, θα υπάρξει και νέα αύξηση στο αθλητικό κόστος. Η μισθολογική δαπάνη της πρώτης ομάδας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11%, δηλαδή κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ, φτάνοντας σε επίπεδα που, σύμφωνα με τον ίδιο τον σύλλογο, θα του επιτρέπουν να παραμένει ανταγωνιστικός στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, είναι το Espai Barça.

Η Μπαρτσελόνα εκτιμά ότι η πλήρης αξιοποίηση του νέου γηπέδου μπορεί να της αποφέρει περίπου 250 εκατ. ευρώ επιπλέον ετήσια έσοδα. Αυτή είναι η οικονομική «βαλβίδα» στην οποία ποντάρει ο σύλλογος για να μειώσει οριστικά την πίεση που δημιουργήθηκε από τα χρόνια των έργων και της χρηματοοικονομικής αστάθειας.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί πλέον να πανηγυρίζει για έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ, εμπορικά ρεκόρ και την επιστροφή στο ανακαινισμένο σπίτι της. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ζημιές, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και το τεράστιο ύψος των υποχρεώσεων υπενθυμίζουν ότι η οικονομική εξυγίανση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.