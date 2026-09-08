Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Σουοζού της βόρειας Κίνας, όταν ένα 5χρονο αγόρι βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από τα κάγκελα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο τις δραματικές στιγμές, ενώ ο επιστάτης του κτιρίου έσπευσε να βοηθήσει, καθώς το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Με μια επικίνδυνη αλλά σωτήρια κίνηση, κατάφερε να κατέβει προς το σημείο όπου βρισκόταν το παιδί και να το κρατήσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

Δείτε το βίντεο: