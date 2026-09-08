Υπάρχουν ορισμένοι συνδυασμοί λέξεων που αρκούν για να ξυπνήσουν ολόκληρες εποχές. Για τους φίλους της Ίντερ, το «Ίντερ – Ρεάλ– Μουρίνιο» είναι ένας από αυτούς. Αρκεί να τον προφέρεις και επιστρέφεις νοερά στο 2010, στη βραδιά του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στον τελικό του Champions League απέναντι στην Μπάγερν, στο ιστορικό τρεμπλ και σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των «νερατζούρι».

Απόψε, βέβαια, δεν υπάρχει τρόπαιο να σηκωθεί. Είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η επιστροφή, όμως, του Ζοζέ Μουρίνιο απέναντι στην πρώην ομάδα του δίνει στην αναμέτρηση μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Ίντερ ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», γνωρίζοντας πως το πρώτο της μεγάλο ευρωπαϊκό τεστ της σεζόν θα είναι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε παιχνίδι του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου μπορεί να δείχνει κυρίαρχη στη Serie A, όμως το Champions League απαιτεί διαφορετικές ταχύτητες. Η ποιότητα στην τελική προσπάθεια, η συγκέντρωση στην άμυνα και η ένταση με την οποία αγωνίζεται μια ομάδα σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος δεν είναι πάντοτε αρκετές απέναντι στους κορυφαίους της Ευρώπης.

Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο για τον Κίβου: να ανεβάσει συνολικά το επίπεδο της Ίντερ και να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την κυριαρχία στην Ιταλία στη δοκιμασία της Ευρώπης

Η περσινή ευρωπαϊκή πορεία της Ίντερ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Η ομάδα ξεκίνησε καλά, όμως όταν βρέθηκε απέναντι σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ και Άρσεναλ γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες, οι δύο μάλιστα στο Μιλάνο.

Αν προστεθεί και ο αποκλεισμός από την Μπόντο/Γκλιμτ, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σκληρή: η Ίντερ έχει χάσει τα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της στο Champions League.

Γι’ αυτό και η φετινή αποστολή είναι ξεκάθαρη. Δεν αρκεί να είναι ανταγωνιστική. Θέλει να αλλάξει ταχύτητα. Και σε έναν βαθμό, έχει ήδη αλλάξει νοοτροπία.

Την περασμένη σεζόν το μεγάλο ζητούμενο ήταν το πρωτάθλημα. Φέτος, το Champions League μοιάζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Η διοίκηση ενίσχυσε το ρόστερ με ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν περισσότερη εμπειρία, προσωπικότητα και ένταση στις ευρωπαϊκές βραδιές.

Ο στόχος μπορεί να μην ανακοινώνεται με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο, όμως είναι εμφανής. Η Ίντερ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Και ο Κίβου το είπε με τον δικό του τρόπο: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία». Ο πρώτος τρόπος για να το κάνει; Να κερδίσει τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου».

Σχεδόν 60 χρόνια από την τελευταία νίκη

Η αποστολή γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν κοιτάξει κανείς την ιστορία. Η Ίντερ έχει να νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Μπερναμπέου» σχεδόν έξι δεκαετίες. Η τελευταία φορά ήταν την 1η Μαρτίου του 1967, όταν οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 2-0 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Τα γκολ είχαν σημειώσει ο Κάπελινι και ο Ζόκο με αυτογκόλ.

Εκείνη η νίκη ανήκε στη μεγάλη Ίντερ της εποχής. Σήμερα, μια νέα γενιά έχει την ευκαιρία να επαναλάβει ένα επίτευγμα που μοιάζει ξεχασμένο μέσα στον χρόνο.

Το έργο της, πάντως, δεν θα είναι καθόλου εύκολο.

Ο Μουρίνιο απέναντι στην παλιά του ομάδα

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται ο Ζοζέ Μουρίνιο, ένας άνθρωπος που για την Ίντερ δεν είναι απλώς ένας πρώην προπονητής.

Είναι ο άνθρωπος που την οδήγησε στο ιστορικό τρεμπλ του 2010.

Η επιστροφή του απέναντι στους «νερατζούρι» δημιουργεί από μόνη της μια ξεχωριστή ιστορία. Ο Πορτογάλος, άλλωστε, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι οι μεγάλες αναμετρήσεις αποτελούν το φυσικό του περιβάλλον.

Η Ρεάλ, βέβαια, δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από πλευράς διαθεσιμότητας. Υπάρχουν τιμωρημένοι, τραυματίες και ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στο 100%.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η ομάδα της Μαδρίτης μπορεί να χαρακτηριστεί «δεύτερη».

Η παρουσία των Ντάμφρις, Κουκουρέγια, Βαλβέρδε, Βινίσιους και Εμπαπέ αρκεί για να θυμίσει σε όλους ότι το «Μπερναμπέου» παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά γήπεδα της Ευρώπης.

Και ο Μουρίνιο γνωρίζει πως μία ήττα από την Ίντερ θα έχει ιδιαίτερο βάρος.

Ο ίδιος φρόντισε, μάλιστα, πριν από το παιχνίδι να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη διαιτησία, το VAR και ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε το πρόγραμμα του Champions League.

Ταυτόχρονα, δεν παρέλειψε να αφήσει και το δικό του καρφί προς την Ίντερ, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε να περάσουν 16 χρόνια χωρίς να κατακτήσει ξανά το Champions League.

Ένα σχόλιο που μοιάζει να κρύβει μέσα του ολόκληρη τη φιλοσοφία του Πορτογάλου: μετά τον Μουρίνιο, η Ίντερ δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή.

Η πίεση του «Μπερναμπέου»

Ο Μουρίνιο γνωρίζει πολύ καλά πως το κοινό της Ρεάλ δεν συγχωρεί εύκολα.

Ήδη από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπήρξαν αποδοκιμασίες, όταν η Ρεάλ βρέθηκε ισόπαλη 1-1 στο ημίχρονο απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, πριν τελικά επικρατήσει με 4-1.

Η πρώτη ήττα στη La Liga, από την Μπέτις, ήρθε να προσθέσει ακόμη περισσότερη πίεση.

Μια δεύτερη διαδοχική αποτυχία, μάλιστα απέναντι στην Ίντερ, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση.

Απέναντι σε αυτή την πίεση, ο Κίβου φτάνει στη Μαδρίτη με διαφορετική ψυχολογία. Η Ίντερ προέρχεται από τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Νάπολι και ταξιδεύει στην ισπανική πρωτεύουσα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη.

Χωρίς Ντιμάρκο, αλλά με τη «ThuLa»

Ο Κίβου έχει, πάντως, και το δικό του πρόβλημα.

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο δεν θα είναι διαθέσιμος, κάτι που αποτελεί σημαντική απώλεια για την Ίντερ. Η παρουσία του Κάρλος Αουγκούστο, ωστόσο, προσφέρει λύση, ειδικά από τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος είχε πρόσφατα καταγράψει ασίστ στον Τουράμ.

Ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα δίπλα στον Λαουτάρο Μαρτίνες, δημιουργώντας ξανά το δίδυμο που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της Ίντερ.

Η «ThuLa» επιστρέφει, λοιπόν, σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές.

Ο Κίβου εξετάζει παράλληλα και άλλες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι, με τους Παβάρ, Λουίς Ενρίκε και Τζόουνς να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Εμπαπέ, Βινίσιους και αριθμοί που τρομάζουν

Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Ίντερ δεν έχει περιθώριο χαλάρωσης, είναι η άμυνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο. Με το επόμενο γκολ του στο Champions League θα φτάσει τα 71 και θα ισοφαρίσει τον Ραούλ στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Παράλληλα, τα στατιστικά των τελευταίων ετών αποτυπώνουν το μέγεθος της απειλής.

Στις πέντε τελευταίες σεζόν, οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει στα περισσότερα γκολ στο Champions League είναι ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους.

Ο Γάλλος έχει 43 γκολ και εννέα ασίστ, ενώ ο Βραζιλιάνος μετρά 30 γκολ και 22 ασίστ.

Με απλά λόγια, οι αμυντικοί του Κίβου δεν πρόκειται να έχουν ούτε στιγμή ησυχίας.

Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από τους τρεις βαθμούς

Η αποψινή αναμέτρηση έχει, επομένως, αξία που ξεπερνά τη βαθμολογία.

Για τη Ρεάλ είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή δοκιμασία του Μουρίνιο μπροστά στο κοινό του, απέναντι σε έναν σύλλογο με τον οποίο ο Πορτογάλος έχει συνδέσει το όνομά του όσο λίγοι προπονητές.

Για την Ίντερ, είναι το πρώτο βήμα μιας σεζόν στην οποία η Ευρώπη μοιάζει να αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα.

Η ομάδα του Κίβου ξέρει πως μια ήττα στο «Μπερναμπέου» δεν θα κρίνει την πορεία της στη διοργάνωση. Μια εμφάνιση, όμως, που θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο Μιλάνο με την αίσθηση ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν βαθμό ή τρεις. Θα ήταν μια ένεση αυτοπεποίθησης.

Και ίσως το πρώτο σημάδι ότι η φετινή Ίντερ είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τις ευρωπαϊκές απογοητεύσεις των τελευταίων ετών.

Το «Μπερναμπέου» είναι ο πρώτος σταθμός. Η κορυφή της Ευρώπης είναι ο προορισμός.

Και κάπου ανάμεσα στο παρελθόν του Μουρίνιο και το νέο όραμα του Κίβου, η Ίντερ καλείται να αποδείξει ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.