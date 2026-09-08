Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου – Τα κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα

Στο Ελ Αλαμέιν έφτασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Θα ακολουθήσει η τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη του πρωθυπουργού και τη συνάντηση των δύο ηγετών:

Αθήνα, Λευκωσία και Κάιρο αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη στρατηγική σχέση που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στο κάδρο είναι τόσο η αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, η κατάσταση στη Λιβύη και βεβαίως η κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ.

Στην ατζέντα των ηγετών αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων, από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες έως την ενεργειακή συνεργασία.

Αθήνα και Κάιρο έχουν μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή, με κορυφαία έκφραση της σχέσης αυτής στα ενεργειακά το σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ενεργειακό διάδρομο από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, το GREGY, είναι ένα στρατηγικής σημασίας έργο το οποίο οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος και υλοποιεί η Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A., μέλος του Ομίλου Κοπελούζου. Η ηλεκτρική διασύνδεση θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα, προσφέροντας φθηνή ενέργεια σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.