Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων και στη συνέχεια τα διέλυε, με σκοπό την πώλησή τους ως ανταλλακτικά, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Πέραμο συνελήφθησαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 26 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει και ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, με σκοπό την κατ’ εξακολούθηση κλοπή οχημάτων και στη συνέχεια την κοπή και διάλυσή τους, προκειμένου να πωληθούν ως ανταλλακτικά σε πολίτες.

Κατά την έρευνα στο συνεργείο κατασχέθηκαν τρία κλεμμένα οχήματα, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους, καθώς και επαγγελματικά εργαλεία για την κοπή και διάλυση οχημάτων, πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ένα κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.