Επτά άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν.

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι.

Επτά διαφορετικές ζωές.

Ένα κοινό τραύμα.



Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Γνωρίστε τους ανθρώπους που θα γράψουν ιστορία στο «Ριφιφί».

Συντελεστές:

Σενάριο – Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία – Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική – Ted Reglis

Παραγωγή – COSMOTE TV

Cast: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος | Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης.

Δείτε το τρέιλερ: