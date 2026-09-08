Στη διαχρονική σχέση της Nissan με την ελληνική αγορά, τη φιλοσοφία των ιαπωνικών αυτοκινήτων και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αναφέρθηκε ο Θωμάς Σταματόπουλος, Automotive Division Director του Ομίλου Θεοχαράκη, μιλώντας από την 90ή ΔΕΘ στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι. Παράλληλα, στάθηκε στη μακρόχρονη παρουσία του Ομίλου Θεοχαράκη στην Ελλάδα και στη σημασία που έχει, όπως τόνισε, η σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Γιατί Nissan; Ειδικά φέτος που η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ και η Nissan είναι μια μάρκα που συνδέεται διαχρονικά με την ελληνική αγορά.

Πολύ καλή ερώτηση. Έχω να πω ότι για τους Έλληνες καταναλωτές, σχεδόν όλοι μας κάποια στιγμή είχαμε ένα Nissan στην οικογένειά μας.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σημαίνει ότι σε έναν όμιλο όπως ο Όμιλος Θεοχαράκη, που έχει παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1924 και αποτελεί τον μακροβιότερο διανομέα Nissan, τον πρώτο στην Ευρώπη από το 1962, το πρώτο πράγμα που εισπράττει ένας καταναλωτής, είτε είναι ιδιώτης είτε εταιρικός πελάτης, είναι η ασφάλεια.

Ασφάλεια, αφενός, ότι έχει να κάνει με ένα εξαιρετικά αξιόπιστο προϊόν διότι αυτή είναι η ιαπωνική κουλτούρα, αφετέρου, η ασφάλεια που προσφέρει ο εισαγωγέας. Ο καταναλωτής σήμερα δεν έχει να κάνει με κάποιον που δεν γνωρίζει. Μπορεί να εμπιστευθεί τον Όμιλο Θεοχαράκη.

Οπότε, μέσα στη σημερινή «λαίλαπα» της πληροφόρησης, ο πρώτος λόγος είναι η ασφάλεια. Η τεχνολογία, η τεχνολογική εξέλιξη και το βάθος της μάρκας είναι δεδομένα και απτά και μπορεί οποιοσδήποτε, με μια επίσκεψη στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο στην ελληνική αγορά, να τα βιώσει, να τα δει, να τα αξιολογήσει και, εφόσον καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα επιλέξει.

– Ποια είναι η διαφορά της κουλτούρας των Ιαπώνων σε σχέση με τους Ευρωπαίους; Γιατί ξέρουμε ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι

Πολλές φορές οι καταναλωτές ρωτούν: «Πού κατασκευάζεται αυτό; Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία;». Από πού έχει προκύψει αυτή η ερώτηση; Από το γεγονός ότι οι Ιάπωνες, ως κουλτούρα, με ό,τι καταπιάνονται είναι ακριβείς.

Η τεχνολογική αρτιότητα και το υπόβαθρο που έχουν ως κατασκευαστές είναι μοναδικά. Δεν είναι τυχαία η φράση «ασχολούμαι με τη λεπτομέρεια». Έχει ουσιαστικά οριστεί από τους Ιάπωνες κατασκευαστές.

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές, λοιπόν, μιλούν για τεχνολογική αρτιότητα και δεν το λένε απλώς στα λόγια. Το εφαρμόζουν στην πράξη, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από το βάθος των ετών από την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν.

– Μια που αναφερθήκατε στα μοντέλα, ποιο είναι σήμερα το πορτοφόλιο της Nissan και τι είναι αυτό που την κάνει ελκυστική στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών;

Η Nissan, όπως κάθε κατασκευαστής που οραματίζεται το μέλλον, βρίσκεται στον δρόμο της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση.

Στην παρούσα χρονική στιγμή διαθέτει τόσο υβριδικά όσο και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καλύπτει όλες τις ανάγκες του σημερινού καταναλωτή. Από B-SUV και C-SUV μέχρι μεγαλύτερα D-SUV, με δυνατότητες για μετακινήσεις εντός και εκτός αστικών διαδρομών αλλά και εκτός δρόμου.

Ταυτόχρονα λανσάρει ό,τι πιο ευέλικτο και, επιτρέψτε μου να πω για τη δική μου αισθητική, πολύ όμορφο νέο αστικό αυτοκίνητο: το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Nissan Micra. Ένα μοντέλο που κάνει ομαλή τη μετάβαση από τους θερμικούς κινητήρες στην ηλεκτροκίνηση, με ένα εξαιρετικά σύγχρονο προϊόν που καλύπτει τις σημερινές ανάγκες στη λογική του κόστους. Διότι καλά τα λέμε, αλλά ο κάθε οδηγός, η κάθε οικογένεια και ο κάθε καταναλωτής πρέπει να μπορεί σήμερα να μετακινείται με χαμηλό κόστος. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει το ολοκαίνουργιο Nissan Micra.

– Τι προσδοκάτε από το συγκεκριμένο μοντέλο;

Είμαστε πιστοί στη μετάβαση στην πράσινη κινητικότητα. Είμαστε πιστοί στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε με επάρκεια και με αλήθεια αυτό που έχτισε η Nissan μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, δεν επικαλούμαστε faux προσεγγίσεις του μάρκετινγκ. Είμαστε ειλικρινείς σε αυτό που παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό.

– Η χώρα μας έχει κάνει βήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και οι υποδομές έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Κατά πόσο οι υπάρχουσες υποδομές βοηθούν την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σε πόσο διάστημα θεωρείτε ότι τα προβλήματα θα έχουν λυθεί ή τουλάχιστον εξομαλυνθεί;

Θα ξεκινήσω με δύο δείκτες, χωρίς να θέλω να κουράσω. Το 2025 το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν μόλις 6,5%, έναντι 17,2% στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει ένα boom. Οι Έλληνες καταναλωτές θα στραφούν μοιραία προς την ηλεκτροκίνηση, όχι αναγκαστικά, αλλά επειδή θα είναι ό,τι πιο συμφέρον για την καθημερινότητά τους.

Πιστεύω ότι ήδη φέτος η αγορά θα κλείσει, είμαι απολύτως βέβαιος, πάνω από το 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αναμένουμε επίσης το κοινωνικό leasing, κάτι που περιμένουμε να ανακοινωθεί πιθανώς και από τον πρωθυπουργό. Είμαι, λοιπόν, απολύτως βέβαιος ότι, όπως συμβαίνει με το word of mouth, η ηλεκτροκίνηση θα μπει με χαρά στη ζωή μας, έτσι όπως θα έπρεπε, για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

– Πώς καταφέρνει μια ιστορική εταιρεία, ο Όμιλος Θεοχαράκη, που μετρά ήδη έναν αιώνα και πάνω να αντιμετωπίζει τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, να καταφέρνει να βρίσκεται σε επίπεδο ανταγωνισμού και ψηλκά σε ένα περιβάλλον που δεν έχει καμία σχέση με εκείνο πριν από 20, 30 ή 40 χρόνια;

Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Απαιτούνται επιμονή, υπομονή, ταχύτητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και η ανελαστική πίστη και αγάπη των μετόχων για τους Έλληνες καταναλωτές. Και αυτό το διαθέτει η οικογένεια Θεοχαράκη, κάτι που αποδεικνύεται μέσα από την πορεία των ετών. Τόσο απλά.

– Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας εταιρείας που μετρά 102 χρόνια;

Να σας το πω απλά. Σε εμάς οι πελάτες επισκέπτονται την εταιρεία ξανά και ξανά. Ξέρετε για ποιον λόγο; Δεν βγαίνουν στην αναζήτηση των προϊόντων, νιώθουν ασφαλείς με το όνομα. Προφανώς επιλέγεις το brand, επιλέγεις Nissan, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις την ασφάλεια ότι το επιλέγεις από τον Όμιλο Θεοχαράκη και ότι, ό,τι κι αν γίνει, είναι μαζί μας.

Και το «ό,τι κι αν γίνει, είναι μαζί μας» σημαίνει υπηρεσίες μετά την πώληση, after sales, επάρκεια ανταλλακτικών και χαμηλό κόστος ανταλλακτικών. Σημαίνει ότι η συντήρηση του αυτοκινήτου δεν θα κρύβει παγίδες. Η ταχύτητα προσαρμογής μας, η πίστη μας και ο σεβασμός μας στους πελάτες είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν.

– Και από τη δική μου εμπειρία, που προφανώς δεν είναι ανάλογη με τη δική σας, νομίζω ότι τα ιαπωνικά αυτοκίνητα δεν κρύβουν παγίδες.

Δεν έκρυβαν, δεν κρύβουν και δεν θα κρύβουν, διότι αυτή είναι η κουλτούρα της χώρας από την οποία προέρχονται.