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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε η Ναγκόγια της Ιαπωνίας λόγω πρωτοφανών πλημμυρών που προκλήθηκαν από ακραία βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις να αποφεύγονται οι υπόγειοι χώροι και οι υπόγειες διαβάσεις, αλλά και να περιοριστεί η κυκλοφορία, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια.

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το νερό να παρασέρνει οχήματα και σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι τις 16:53 τοπική ώρα καταγράφηκαν στη Ναγκόγια 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα, ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1890.

Ακολουθούν βίντεο από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στη Ναγκόγια: