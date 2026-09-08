Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε η Ναγκόγια της Ιαπωνίας λόγω πρωτοφανών πλημμυρών που προκλήθηκαν από ακραία βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.
Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις να αποφεύγονται οι υπόγειοι χώροι και οι υπόγειες διαβάσεις, αλλά και να περιοριστεί η κυκλοφορία, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια.
Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το νερό να παρασέρνει οχήματα και σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι τις 16:53 τοπική ώρα καταγράφηκαν στη Ναγκόγια 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα, ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1890.
Ακολουθούν βίντεο από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στη Ναγκόγια:
Severe flooding is affecting areas of Nagoya city in Japan pic.twitter.com/ZglqFyGeZP— Surajit (@surajit_ghosh2) September 8, 2026
🚨 BREAKING — NAGOYA, JAPAN— WW3 FİLES (@ww3files) September 8, 2026
Nagoya just recorded 104.5 mm of rain in ONE HOUR — the highest level since records began in 1890.
⚠️ LEVEL 5 EMERGENCY alerts have been issued in parts of the city.
This is extreme.#Nagoya #HeavyRain #Japan #Flooding pic.twitter.com/TxufOnCm5T
🚨 BREAKING: Record rain hammers Nagoya.— JAS (@JasADRxquisites) September 8, 2026
Linear rain bands dump ~100-104.5mm/hr (all-time record) in Nagoya area. Ueda River rises; Level 5 emergency issued. Roads flood, cars stranded/abandoned. Stay safe!🚨 #NagoyaRain #AichiFlood pic.twitter.com/bFJwkRLQ9m
名古屋やばいよ— み (@miodesudesu) September 8, 2026
#名古屋 #大雨 pic.twitter.com/2dJ4U733Ts
筋トレしてたら死にかけた pic.twitter.com/bwBrGS37NU— 編集中…… (@kamf2290) September 8, 2026
🚨🇯🇵 NAGOYA SUBWAY STATION IS FLOODED! 🌊🌧️— AirdropScoutBD (@Sumon1486554) September 8, 2026
Nagoyadome-mae Yada Station has been inundated after intense heavy rain, with surrounding roads also submerged.
The situation is rapidly worsening across parts of Nagoya. ⚠️
Please stay safe, avoid flooded areas, and follow local… pic.twitter.com/Wtfu92XWZh
BREAKING: Dramatic footage from Nagoya, Japan shows cars being swept away like toys amid torrential rainfall— Shaham Aligarian (@shahamalig) September 8, 2026
Nature's fury at its peak!#JapanFloods #Nagoya pic.twitter.com/eBQm2pXr37