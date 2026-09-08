Έτοιμος να περάσει τις πύλες του κολεγίου Ίτον είναι ο πρίγκιπας Τζορτζ, ακολουθώντας τα βήματα τόσο του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ ο οποίος αποφοίτησε από το ιστορικό σχολείο του Μπέρκσαϊρ, όσο και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.

Ο 13χρονος Τζορτζ θα φοιτήσει ως εσωτερικός στο ελίτ ιδιωτικό ίδρυμα, από τα έδρανα του οποίου έχουν αναδειχθεί 20 πρωθυπουργοί της χώρας και όπου τα ετήσια δίδακτρα αγγίζουν τις 65.000 λίρες.

Ως πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας και της Κέιτ Μίντλετον, ο Τζορτζ είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με το ΒΒC, το σχολείο διαθέτει 25 εστίες, σε καθεμία από τις οποίες φιλοξενούνται περίπου 55 μαθητές, υπό την επίβλεψη προσωπικού που διαμένει εκεί, με επικεφαλής τον υπεύθυνο της εστίας. Παράλληλα, το κολέγιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία του πρίγκιπα στο Ουίνδσορ. «Ορισμένα παιδιά προσαρμόζονται αμέσως στη ζωή του οικοτροφείου σαν το ψάρι στο νερό, ενώ άλλα χρειάζονται λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούν», αναφέρει ο σχολικός οδηγός Good Schools για το Ίτον σημειώνοντας, ότι το σχολείο παρέχει σε κάθε μαθητή το δικό του προσωπικό δωμάτιο.

Η Μέλανι Σάντερσον, διευθύντρια σύνταξης του σχολικού οδηγού, δήλωσε ότι το Ίτον διαθέτει «εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και τεράστιες εκτάσεις». Όπως υπογράμμισε: «Παρά τα ιστορικά του κτίρια, πρόκειται για ένα σύγχρονο σχολείο με προοδευτική νοοτροπία. Οι περισσότεροι 13χρονοι που φτάνουν εκεί τον Σεπτέμβριο δεν μπορούν να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η ενηλικίωση. Ο πρίγκιπας Τζορτζ ωστόσο, έχει μπροστά του μια πολύ συγκεκριμένη πορεία. Οι γονείς του, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα κορυφαία σχολεία, έκριναν, ότι η εκπαίδευση στο Ίτον αποτελεί την καλύτερη προετοιμασία για τις υποχρεώσεις ενός σύγχρονου μέλους της βασιλικής οικογένειας».

Μεταξύ των πολιτικών που φοίτησαν στο Ίτον είναι ο Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Κουάζι Κουάρτενγκ και ο Σερ Τζέικομπ Ρις-Μογκ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στους διάσημους αποφοίτους του σχολείου περιλαμβάνονται επίσης οι ηθοποιοί Έντι Ρέντμεϊν, Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιμιαν Λιούις και Τομ Χίντλστον. «Χάρηκα πραγματικά το γεγονός ότι μπορούσα να κυκλοφορώ στο Κολέγιο Ίτον απλώς ως ένας ακόμα μαθητής», είχε δηλώσει το 2000 σε συνέντευξή του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.