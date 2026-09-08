Η Φίμπι Μπρίτζερς έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αποδοχής της φυσικής εικόνας του σώματος.

Η 32χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα της ταινία «Primetime» φορώντας φούστα Gucci και χωρίς να έχει ξυρίσει τα πόδια της, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στα social media, όπως σημεώνει η Daily Mail. «Είναι τόσο αυθεντική γι’ αυτό, Θεέ μου. Αυτό με έκανε να την αγαπήσω ακόμα περισσότερο», έγραψε ένας χρήστης. «Νομίζω ότι θα κλάψω γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα», σχολίασε άλλος.

Phoebe Bridgers lauded as she flaunts her unshaven legs at Venice Film Festival https://t.co/EXZmVnywAO — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2026

Στο πλευρό της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ πολλοί χρήστες έσπευσαν να την επαινέσουν για την επιλογή της να εμφανιστεί χωρίς να ακολουθήσει τα συνηθισμένα πρότυπα ομορφιάς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Φίμπι Μπρίτζερς δείχνει δημόσια τη φυσική τριχοφυΐα της, καθώς στο παρελθόν έχει εμφανιστεί και στο κόκκινο χαλί με αξύριστες μασχάλες.

Η στάση της έφερε σε αρκετούς στο μυαλό τη Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία το 1999 είχε προκαλέσει αίσθηση στην πρεμιέρα του «Notting Hill» στο Λονδίνο, όταν χαιρέτησε το κοινό αποκαλύπτοντας τις αξύριστες μασχάλες της. Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός είχε θυμηθεί το περιστατικό λέγοντας: «Χαιρέτησα και ο κόσμος είδε ότι είχα τρίχες στις μασχάλες. Έγινε σκάνδαλο».

Για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, η Phoebe Bridgers επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Alexander McQueen, με διάφανο ύφασμα που άφηνε να διακρίνονται τα εσώρουχά της.