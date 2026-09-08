Για ένατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, με την εικόνα πάντως να παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο.

Η εξασθένηση των ανέμων βοήθησε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο η φωτιά να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, ενώ το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν μέσα στο πυκνό δάσος.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και αποδίδεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, σε κεραυνό, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.

Τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανεβάζουν την καμένη έκταση στα 6.290 στρέμματα, σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και εντός του δικτύου Natura 2000.