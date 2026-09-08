Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για τη χώρα μας, την περιοχή της Α. Μεσογείου, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη και τη συμβολή του στην ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο, παρουσίασε στο 10ο Συνέδριο για την Ενέργεια στη Ν.Α. Ευρώπη (Southeast Europe Energy Forum – SEEF 2026) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Το Συνέδριο διεξήχθη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, το Atlantic Council και το παγκόσμιο Ινστιτούτο Ενέργειας του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στα πλαίσια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε τη σημασία του GREGY για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας και την ενεργειακή διαφοροποίηση.

Η προστασία της ενεργειακής αγοράς μιας χώρας αποτελεί δύναμη για τη χώρα και, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3.000 MW καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για τη χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα μετατρέψει τη χώρα μας σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για την υλοποίηση σημαντικών ενεργοβόρων επενδύσεων, όπως των ενεργειακών Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη.

Με την υλοποίηση του GREGY, που αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M.S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, οι ελληνικές βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό σημαντικά η ελληνική οικονομία.

Το GREGY αποτελεί έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς έχει ενταχθεί στον κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο Global Gateway, στο οποίο εντάσσονται έργα υποδομών κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη. Παράλληλα, το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης PACT για τη Μεσόγειο (Action Plan for the Mediterranean) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διεθνές θετικό αποτύπωμα του έργου GREGY αποδεικνύεται επίσης και από το γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνεται ως ένα από τα τέσσερα έργα στο «Eastern Mediterranean Gateway Act», το πρόσφατο σχέδιο νόμου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου των ΗΠΑ, για την προώθηση της συνεργασίας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάπτυξη του έργου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της Περιβαλλοντικής Μελέτης, της Μελέτης Έρευνας Βυθού και των χερσαίων έργων πολιτικού μηχανικού να βρίσκονται σε εξέλιξη, το κόστος των οποίων συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Connecting Europe Facility της Ε.Ε.

Με την υλοποίηση του GREGY, η Ελλάδα και η Ευρώπη αποκομίζουν πολύ σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη. Το έργο μετατρέπει το γεωγραφικό προνόμιο της Ελλάδας σε στρατηγικό ενεργειακό πλεονέκτημα, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ενισχύοντας την εθνική οικονομία και την ασφάλεια.