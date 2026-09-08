Ως έργο ζωτικής σημασίας, το οποίο έρχεται να αλλάξει ριζικά τον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, χαρακτήρισαν το GREGY ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά τη σημερινή τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Μέσω της σχεδιαζόμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης θα μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές της βορειοαφρικανικής χώρας προς την Ελλάδα και ακολούθως θα διοχετεύεται και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα παρουσίασαν το GREGY ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η στενή πολιτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης ότι: «Επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ βόρειας Αφρικής και Ευρώπης». Παράλληλα έκανε λόγο για τις «πολύ σημαντικές προοπτικές συνεργασίας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο θα υγροποιείται και θα επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα από τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα απτό υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας».

Δείτε τις δηλώσεις των τριών ηγετών

Αλ Σίσι: «Ο τομέας της ενέργειας είναι στην πρώτη γραμμή. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου με το έργο GREGY»

Ως πρότυπο στρατηγικής συνεργασίας χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού και της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της ενέργειας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου μέσω του έργου GREGY.

«Ο τομέας της ενέργειας είναι στην πρώτη γραμμή. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου με το έργο GREGY το οποίο αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της ενεργειακής περιφερειακής ολοκλήρωσης».

Ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στάθηκε, επίσης, στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάγκη συντονισμού απέναντι στις νέες προκλήσεις. «Η σημερινή συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για να συζητήσουμε τις περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση στην περιοχή μας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY»

Στη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, στις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και στις ενεργειακές συμφωνίες και τη ναυσιπλοΐα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης των τριών ηγετών στο Ελ Αλαμέιν.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, έκανε λόγο για μια συνεργασία που αποτελεί υπόδειγμα στην περιοχή.

«Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δυο πραγματικούς φίλους. Αποτελεί συνέχεια της 10ης τριμερούς συνόδου κορυφής που έγινε στο Κάιρο. Συζητήσαμε τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις. Η συνεργασία των 3 χωρών είναι υπόδειγμα. Πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή συγκρούσεων και ανταγωνισμού και προτάσσει την θετική ατζέντα.

Κάναμε μια επισκόπηση των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων. Για την Γάζα επαναλάβαμε την στήριξη για ειρήνη και δυο κράτη. Την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος έχει αναντικατάστατο ρόλο. Για τις εξελίξεις στον Λίβανο όλοι τασσόμαστε υπερ της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας του σε όλη την επικράτεια.

Για την Λιβύη στηρίζουμε την ενότητα της χώρας καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ που θα οδηγήσει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Τονίσαμε τη σημασία να περιοριστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την πατρίδα μου.

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να επαναλάβουμε την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του γ.γ. του ΟΗΕ και της απεσταλμένης του για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Μιλήσαμε για την θαλάσσια ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς η ηρεμία σε θαλάσσιες οδούς αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή. Μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη και διαχρονική προτεραιότητα. Σε ένα μήνα η ελληνική προεδρία στο ΣΑ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδας Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ έξι χρόνια πριν. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει την σταθερότητα με οδηγό το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της ούτε να συνομιλήσει. Είναι οι δυο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.

Συζητήσαμε για συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες

Επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.

Πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο θα υγροποιείται και θα επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα από τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισαν Ελλάδα και Κύπρος στην προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κάιρο.

«Να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση γτης συνεργασίας. Ελλάδα και Κύπρος πρωτοστάτησαν στην αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ Αιγύπτου. Κάναμε προσπάθεια να πείσουμε τους ευρωπαίους συμμάχους μας. Η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερής μας σχέση παραμένει σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, το GREGY, είναι ένα στρατηγικής σημασίας έργο το οποίο οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος και υλοποιεί η Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A., μέλος του Ομίλου Κοπελούζου. Η ηλεκτρική διασύνδεση θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα, προσφέροντας φθηνή ενέργεια σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Χριστοδουλίδης: Στρατηγική στην ουσία η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – «Ενισχύεται συνεχώς η σχέση μας»

Στη σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και στις περιφερειακές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την τριμερή «άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία», σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας έχει οικοδομηθεί εδώ και μία δεκαετία και συνεχώς ενισχύεται.

«Η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και μια 10ετια από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα στρατηγικό σχήμα το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και στηρίζεται σε σταθερότητα, ασφάλεια συνδεσιμότητα και συνεργασία.

Η τριμερής εμβαθύνεται συνεχώς και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει η τριμερής των υπουργών άμυνας και στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί Εξωτερικών.

Βασικός σταθμός είναι η πρόσφατη λήψη της επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα ΚΡΟΝΟΣ στην Κυπριακή Αποκλειστική Ζώνη. Η Κύπρος θα εξαγάγει φυσικό αέριο μέσω των υποδομών της Αιγύπτου στην Ευρώπη.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην περιοχή και στην βάση θετικής προσέγγισης και γι αυτό η σχέση μας ενισχύεται. Τασσόμαστε υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών της ειρηνικής επίλυσης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν με διαφάνεια και θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο της Αιγύπτου ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στη στήριξη που παρέχουν Ελλάδα και Κύπρος προς τη χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι συνυφασμένη με την σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής. Κύπρος και Ελλάδα εργαζόμαστε για στήριξη της χώρας από την ΕΕ και η προσπάθεια αυτή φέρνει αποτελέσματα. Χαιρετίζουμε και την αποδέσμευση της επόμενης δόσης της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας στην Αίγυπτο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις και τις ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή να καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση και ενίσχυση των σταθερών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.









