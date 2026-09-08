Οι Τίμπεργουλβς διερεύνησαν μέσα στο καλοκαίρι τις προθέσεις του Σάσα Βεζένκοφ, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να προχωρήσει ποτέ σε επίπεδο επίσημης πρότασης. Η επαφή έγινε πριν από την απόκτηση του Τζόναθαν Κουμίνγκα και είχε περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα, με την πλευρά του παίκτη να μην εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο επιστροφής στο NBA.

Ο Βεζένκοφ, μετά την εμπειρία που είχε στους Σακραμέντο Κινγκς, προτιμά στην παρούσα φάση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό, όπου έχει βρει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο και συνθήκες που τον κάνουν να αισθάνεται άνετα. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξετάσει ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον μια επιστροφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Είναι δύσκολο τώρα γιατί εδώ είναι η οικογένειά μου, η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούλγαρος διεθνής στο The Stein Line. «Με τον Ολυμπιακό κερδίσαμε πολλά πράγματα. Αλλά στη ζωή μου, ξέρω ότι είναι καλύτερο να μην λες ποτέ».

Η πρώτη του παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Στο Σακραμέντο δεν κατάφερε να αποκτήσει τον ρόλο που περίμενε, γεγονός που επηρέασε και τη συνολική εμπειρία του από την παρουσία του στις ΗΠΑ. Ο ίδιος, πάντως, δεν αντιμετωπίζει την περίοδο εκείνη αποκλειστικά ως αποτυχία.

«Μερικές φορές νομίζω ότι δεν ήταν δίκαιη ευκαιρία και από τις δύο πλευρές. Αλλά δεν το μετανιώνω για όλα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία», σημείωσε. Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε μάλιστα πως, αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στην πορεία της καριέρας του, θα ήθελε να είχε δοκιμάσει νωρίτερα το NBA, σε μικρότερη ηλικία.

«Ίσως μετανιώνω που δεν το έκανα νωρίτερα στην καριέρα μου, σε μικρότερη ηλικία. Αλλά την εμπειρία την κρατώ μαζί μου για πάντα. Έμαθα πολλά. Βελτίωσα το παιχνίδι μου. Βελτίωσα ολόκληρη την οπτική μου για το παιχνίδι», τόνισε.

Έτσι, στην παρούσα φάση ο Βεζένκοφ δείχνει να έχει επιλέξει ξεκάθαρα την παραμονή του στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί το επίκεντρο της καριέρας του. Η διερευνητική κίνηση των Τίμπεργουλβς δεν μετατράπηκε σε πρόταση, κυρίως επειδή ο ίδιος δεν ήταν θετικός σε μια άμεση επιστροφή στο NBA.