Ο πρίγκιπας Τζορτζ πέρασε την πύλη του Eton College και ξεκίνησε μια νέα περίοδο στην εκπαίδευσή του, ακολουθώντας μια οικογενειακή διαδρομή που είχαν χαράξει πριν από εκείνον ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα τρεις επίσημες φωτογραφίες του Τζορτζ με την παραδοσιακή στολή του Eton, αποκαλύπτοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη του μαθητή του Lambrook School.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του

Ο μελλοντικός βασιλιάς εμφανίζεται χαμογελαστός, φορώντας το μαύρο φράκο, το γιλέκο, το ριγέ παντελόνι και το χαρακτηριστικό λευκό κολάρο που αποτελούν μέρος της επίσημης εμφάνισης των μαθητών του Eton.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, ο Τζορτζ είχε φτάσει στο σχολείο με τα καθημερινά του ρούχα. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ τον συνόδευσαν μέχρι την είσοδο του οικοτροφείου στο Μπερκσάιρ, όπου η οικογένεια περπάτησε στην ιστορική αυλή School Yard.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ φτάνει στο Eton College συνοδευόμενος από τους γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ.

Εκεί τους περίμεναν ο διευθυντής του Eton, Σάιμον Χέντερσον, και ο Provost του σχολείου. Παρά τη βροχή, ο Τζορτζ χαιρέτησε τον διευθυντή και στη συνέχεια πέρασε μαζί με τους γονείς του στο εσωτερικό.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College

Ένα από τα πρώτα τυπικά βήματα της ημέρας ήταν η υπογραφή του στο βιβλίο εισόδου του σχολείου. Πρόκειται για μια παράδοση που συνδέει πλέον τον Τζορτζ με τον πατέρα του, καθώς και ο Ουίλιαμ είχε φωτογραφηθεί να υπογράφει το ίδιο βιβλίο όταν ξεκινούσε στο Eton.

Από τον Ουίλιαμ στον Τζορτζ

Η εικόνα του 13χρονου έχει ιδιαίτερη οικογενειακή αναφορά. Ο Ουίλιαμ είχε περάσει την πύλη του Eton το 1995, περίπου τρεις δεκαετίες πριν από τον γιο του.

Τότε, είχε φτάσει στο σχολείο μαζί με τον Κάρολο, την Νταϊάνα και τον μικρότερο αδελφό του, Χάρι. Οι κάμερες είχαν καταγράψει την άφιξη της οικογένειας και την υπογραφή του Ουίλιαμ στο σχολικό μητρώο.

Ο Χάρι ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα. Η δική του πρώτη ημέρα στο Eton είχε διαφορετική οικογενειακή εικόνα, καθώς είχε προηγηθεί ο θάνατος της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Στην τελετή της εγγραφής τον είχε συνοδεύσει ο πατέρας του.

Η παρουσία του Τζορτζ στο Eton συνεχίζει έτσι μια εκπαιδευτική διαδρομή που έχει ήδη ακολουθήσει σημαντικό μέρος της οικογένειάς του. Εκτός από τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, στο σχολείο είχε φοιτήσει και ο θείος τους, ο κόμης Σπένσερ.

Ο ίδιος ο Ουίλιαμ είχε μιλήσει για την εμπειρία του στο Eton όταν ήταν 18 ετών, λέγοντας: «Μου άρεσε πραγματικά το γεγονός ότι μπορούσα να κυκλοφορώ στο Eton σαν ένας ακόμη μαθητής».

Η επιλογή του Eton και η προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η απόφαση για τη φοίτηση του Τζορτζ στο Eton έγινε γνωστή μόλις τον Ιούνιο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε επιλέξει να μην ανακοινώσει νωρίτερα τον επόμενο εκπαιδευτικό σταθμό του 13χρονου, καθώς ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιδιώκουν να περιορίζουν τη δημοσιότητα γύρω από τα παιδιά τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε:

«Το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαιώνει ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο Eton College από αυτόν τον Σεπτέμβριο».

Ο Τζορτζ ολοκλήρωσε προηγουμένως τη φοίτησή του στο Lambrook School του Μπερκσάιρ, όπου συνεχίζουν να φοιτούν η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις.

Τα πρώτα του σχολικά χρόνια είχαν ξεκινήσει στο Westacre Montessori School στο Νόρφολκ, ενώ το 2017 μετακινήθηκε στο St Thomas’s Battersea.

Τι θα συναντήσει ο Τζορτζ στο Eton

Το Eton College ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα και αποτελεί σχολείο αποκλειστικά για αγόρια, με πλήρη διαμονή. Δεν λειτουργεί ως ημερήσιο σχολείο, ενώ οι μαθητές διαμένουν στις οικοτροφειακές εγκαταστάσεις του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 28 γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σύγχρονες και κλασικές γλώσσες και φυσικά Αρχαία Ελληνικά. Η εισαγωγή στο σχολείο προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης και εξετάσεων, ενώ το κόστος φοίτησης και διαμονής ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες λίρες ετησίως.

Κάθε μαθητής διαθέτει δικό του δωμάτιο σε μία από τις 25 οικοτροφειακές μονάδες του σχολείου.

Στους πρώην μαθητές του Eton περιλαμβάνονται Βρετανοί πρωθυπουργοί, ηθοποιοί όπως ο Τομ Χίντλστον, ο Χιου Λόρι και ο Έντι Ρεντμέιν, αλλά και συγγραφείς όπως ο Τζορτζ Όργουελ και ο Ίαν Φλέμινγκ. Από το σχολείο έχει περάσει επίσης ο Μπέαρ Γκριλς.

Για τον Τζορτζ, η καθημερινότητα στο Eton δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθεί από την οικογένειά του. Το σχολείο βρίσκεται στο Ουίνδσορ, κοντά στην κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ, το Forest Lodge.

Έτσι, ο 13χρονος θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει στο σπίτι του τα Σαββατοκύριακα. Η περιοχή είναι γνώριμη και στον πατέρα του. Κατά τα δικά του χρόνια στο Eton, ο Ουίλιαμ συνήθιζε να επισκέπτεται το Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έπινε τσάι με τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.