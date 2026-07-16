Οι ιρανικές αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη νωρίς το πρωί της Πέμπτης, θέτοντάς τα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «εχθρικές απειλές».

🚨عاجـــــــــــــــل



الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للعدوان الأمريكي على العاصمة طهران pic.twitter.com/V2b9Ed2mdo — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 16, 2026

Την πληροφορία μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς να δημοσιοποιήσει επιπλέον στοιχεία για την ταυτότητα ή την προέλευση της απειλής.

Tehran reports the activation of air defense systems over the city.



It was further reported that fire was directed at "unidentified targets." pic.twitter.com/a8v7gbv5Ak — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) July 16, 2026

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε την ώρα που ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε την έναρξη δύο διαδοχικών κυμάτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο «στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων τα οποία διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ».

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν η πρωτεύουσα του Ιράν δέχθηκε επίθεση ή αν η κινητοποίηση της αεράμυνας πραγματοποιήθηκε προληπτικά, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9, το οποίο χαρακτήρισαν «εχθρικό», πάνω από την πόλη Αντιμεσκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως ανέφερε το IRGC, το drone καταστράφηκε από νέο σύστημα αεράμυνας που βρίσκεται σε υπηρεσία στις αεροδιαστημικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Δύο αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν τοποθεσία έξω από την πόλη Χοντάμπ, στην κεντρική ιρανική επαρχία Μαρκάζι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.