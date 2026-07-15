Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαφορετικά σημεία του Ιράν, με τοπικά μέσα να μεταδίδουν ότι μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν ήταν το Μπαντάρ Αμπάς, το Αχβάζ και η Τσαμπαχάρ.

Ιρανικές πηγές έκαναν λόγο για πυραυλικά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στο Αχβάζ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο περιθάλπονται και παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους μετά την επίθεση.

Η IRIB μετέδωσε ακόμη ότι συνολικά τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Αχβάζ βρέθηκαν στο στόχαστρο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν για ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης, Βαλιόλα Χαγιάτι, δήλωσε ότι από τα πλήγματα προκλήθηκαν φθορές σε γειτονικά σπίτια, ενώ σε ορισμένες κατοικίες έσπασαν παράθυρα και υαλοπίνακες.

Οι πληροφορίες για τις εκρήξεις ήρθαν λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ότι ξεκίνησε νέος γύρος αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν.

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Με ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.

«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», ανέφερε το υπουργείο.

Οι αρχές δεν έδωσαν διευκρινίσεις σχετικά με την αιτία που οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.

Λίγες ώρες αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προερχόταν από το Ιράν