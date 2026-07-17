Αυτό που πρόκειται να συμβεί την Κυριακή μοιάζει βγαλμένο από σενάριο ταινίας. Η πιθανότητα ο Λιονέλ Μέσι να βρεθεί αντίπαλος σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα παιδί με το οποίο είχε φωτογραφηθεί πριν από 19 χρόνια, όταν εκείνος ήταν ακόμη ένα μωρό, όπως συνέβη με τον Λαμίν Γιαμάλ το 2007, αγγίζει τα όρια του απίθανου.

Σύμφωνα με μαθηματικό υπολογισμό που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η πιθανότητα αυτού του σεναρίου εκτιμάται σε μία στις 625 τρισεκατομμύρια περιπτώσεις. Μάλιστα, παρουσιάζεται ως ένα ενδεχόμενο κατά δύο εκατομμύρια φορές πιο απίθανο από το να κερδίσει κάποιος το τζακ ποτ του Powerball.

Η σύγκριση γίνεται με την επιλογή ενός συγκεκριμένου δευτερολέπτου μέσα σε μια περίοδο περίπου 20 εκατομμυρίων ετών. Ένα γεγονός που μοιάζει με ποδοσφαιρικό θαύμα, αν και η ιστορία είχε ήδη αφήσει κάποια σημάδια ότι οι δρόμοι των δύο ποδοσφαιριστών θα μπορούσαν κάποτε να συναντηθούν.

Επτά χρόνια μετά την εμβληματική φωτογράφιση του Μέσι με τον μόλις πέντε μηνών Γιαμάλ, για λογαριασμό φιλανθρωπικού άλμπουμ της Unicef, ο νεαρός Λαμίν εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός αποτέλεσε το μεγάλο του ποδοσφαιρικό πρότυπο και η εικόνα του Μέσι τον συνόδευε σε όλη τη διαδρομή του.

Όταν αργότερα ο Γιαμάλ προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα από τον Τσάβι, επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 19, τον ίδιο αριθμό που φορούσε ο Μέσι στα πρώτα του βήματα με τους «μπλαουγκράνα». Σήμερα, αμφότεροι έχουν φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 10, που αποτελεί σύμβολο ηγεσίας και δημιουργίας.