Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, μια φωτογράφιση για φιλανθρωπικό ημερολόγιο δύσκολα θα μπορούσε να προμηνύει όσα θα ακολουθούσαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι, αρκετά χρόνια πριν κατακτήσει το Μουντιάλ και εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, κρατούσε στην αγκαλιά του ένα βρέφος έξι μηνών μέσα σε μια μικρή μπανιέρα. Το παιδί αυτό δεν ήταν άλλο από τον Λαμίν Γιαμάλ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2007 στο πλαίσιο της ετήσιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της εφημερίδας Sport σε συνεργασία με τη UNICEF, με πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και μικρά παιδιά. Για περισσότερα από 15 χρόνια παρέμεινε σχεδόν άγνωστη, μέχρι που επανήλθε στην επικαιρότητα το καλοκαίρι του 2024, όταν ο πατέρας του Γιαμάλ τη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την περίοδο που ο νεαρός Ισπανός συστηνόταν στο παγκόσμιο κοινό.

Πλέον, η συγκεκριμένη εικόνα αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό. Την Κυριακή, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο Μέσι και ο Γιαμάλ αναμένεται να βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Από τη μία πλευρά ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής και ηγετική μορφή του σύγχρονου ποδοσφαίρου, από την άλλη ο 19χρονος που θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της νέας γενιάς.

Οι συγκρίσεις ανάμεσα στους δύο είναι αναπόφευκτες. Αμφότεροι είναι αριστεροπόδαροι, ξεκίνησαν την καριέρα τους αγωνιζόμενοι κυρίως από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης και φόρεσαν αρχικά το Νο19 πριν καταλήξουν στο εμβληματικό Νο10 της Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος ο Μέσι έχει χαρακτηρίσει τον Γιαμάλ ως τον κορυφαίο εκπρόσωπο της επόμενης γενιάς, ενώ ο νεαρός Ισπανός δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Αργεντινό, τον οποίο θεωρεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Έτσι, μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό μετατρέπεται σήμερα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ιστορίας του αθλήματος, αποκτώντας νέο νόημα λίγο πριν από έναν τελικό Μουντιάλ που φέρνει αντιμέτωπους δύο διαφορετικές εποχές του ποδοσφαίρου.