Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ καταδίκασε έντονα το αμερικανικό πλήγμα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έπληξε κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ, στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 35 να τραυματιστούν σοβαρά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπαγκεΐ υποστήριξε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από το πλήγμα στο Κουχεστάκ ξεπερνά τους 50, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Η περιοχή βρίσκεται βόρεια του Σιρίκ, σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Ο κατάλογος των φρικαλεοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Ουάσινγκτον για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος.

Ο Μπαγκεΐ υποστήριξε ακόμη ότι το χτύπημα στο Κουχεστάκ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, εντάσσοντάς το σε σειρά επιθέσεων που, κατά την Τεχεράνη, έχουν πλήξει και άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μινάμπ, το Λαμέρντ και το νησί Κεσμ.

Ταυτόχρονα, άσκησε έντονη κριτική σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, κατηγορώντας τους ότι είτε αποφεύγουν να καταδικάσουν τις επιθέσεις είτε επιχειρούν να τις δικαιολογήσουν.

«Η σιωπή τους δεν είναι ουδετερότητα», τόνισε, προσθέτοντας ότι όσοι επιλέγουν σήμερα να μην αντιδράσουν «δεν θα είναι άτρωτοι στις συνέπειες αύριο».