Ο Γιώργος Δώνης δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο ως ποδοσφαιριστής. Η πιο κοντινή του επαφή με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη ήρθε το 1994, όταν η Ελλάδα εξασφάλισε την ιστορική της συμμετοχή στα τελικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι τότε αποτελούσε βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού, έμεινε εκτός της τελικής αποστολής του Αλκέτα Παναγούλια.

Τριάντα και πλέον χρόνια αργότερα, η μοίρα του προσέφερε μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι ως ποδοσφαιριστή, αλλά ως ομοσπονδιακό τεχνικό της Σαουδικής Αραβίας. Ο 56χρονος Έλληνας προπονητής ανέλαβε τα ηνία των «Πράσινων Γερακιών» λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, διαδεχόμενος τον Ερβέ Ρενάρ και έχοντας ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμάσει την ομάδα.

Κι όμως, το ξεκίνημά του στη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Στην πρεμιέρα του ομίλου, η Σαουδική Αραβία απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 1-1 απέναντι στην ισχυρή Ουρουγουάη, ένα αποτέλεσμα που όχι μόνο προκάλεσε αίσθηση, αλλά διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Η ομάδα του Δώνη στάθηκε με θάρρος απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια εμπειρία και ποιότητα, δείχνοντας πως δεν βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική απλώς για να συμμετάσχει.

Η επιλογή του Έλληνα τεχνικού μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Δώνης γνωρίζει όσο λίγοι το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στη χώρα. Από το 2014, όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που εργάστηκε στη Saudi Pro League, μέχρι σήμερα, πέρασε από τους πάγκους των Αλ Χιλάλ, Αλ Ουάχντα, Αλ Φάτεχ και Αλ Καλίτζ, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε κάθε σταθμό της καριέρας του.

Στην Αλ Χιλάλ κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, όπως το Κύπελλο του Βασιλιά, το Κύπελλο του Διαδόχου και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με αρκετούς ποδοσφαιριστές που εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας. Επιπλέον, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη παικτών όπως ο Φιράς Αλ Μπουραϊκάν, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους επιθετικούς της χώρας.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Δώνη είναι η εξοικείωσή του με το υπάρχον ρόστερ. Σε αντίθεση με έναν προπονητή που θα χρειαζόταν μήνες για να γνωρίσει το πρωτάθλημα και τους ποδοσφαιριστές, ο Έλληνας τεχνικός γνωρίζει πρόσωπα, χαρακτηριστικά και δυνατότητες σχεδόν εκ των έσω. Αυτή η γνώση αποδείχθηκε πολύτιμη από την πρώτη στιγμή.

Αγωνιστικά, ο Δώνης φημίζεται για τη φιλοσοφία του που δίνει έμφαση στην ένταση, την ταχύτητα και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Προτιμά συνήθως το 4-2-3-1, χωρίς να διστάζει να προσαρμόζει το πλάνο του ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης. Οι ομάδες του χαρακτηρίζονται από επιθετική διάθεση και δημιουργία φάσεων, στοιχείο που επιχειρεί να περάσει και στη Σαουδική Αραβία.

Η αποστολή του παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται η Ισπανία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η πάντα επικίνδυνη Ουρουγουάη και το εντυπωσιακό Πράσινο Ακρωτήρι, που έκανε αίσθηση με το 0-0 απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, ο βαθμός της πρεμιέρας επιτρέπει στους Σαουδάραβες να κοιτούν τη συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία και να διατηρούν ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Για έναν άνθρωπο που δεν κατάφερε να ζήσει το Μουντιάλ ως ποδοσφαιριστής, η παρουσία του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ως ομοσπονδιακός τεχνικός αποτελεί ήδη μια προσωπική δικαίωση. Αν μάλιστα καταφέρει να οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στα νοκ άουτ, τότε η πρόκληση μιας ζωής μπορεί να μετατραπεί στο μεγαλύτερο επίτευγμα της προπονητικής του διαδρομής.