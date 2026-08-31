Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:30 και άμεσα δόθηκε εντολή για την ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή.

Στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Σιντικής, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.