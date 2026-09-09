Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θέρμης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε αρδευτικό κανάλι, όπου καίγονται απορρίμματα και ξερά χόρτα.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Θέρμης με υδροφόρες, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή πιθανής επέκτασής της σε γειτονικές εκτάσεις.