Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε από αμέλεια φωτιά στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, ενώ έκανε υπαίθριο μπάρμπεκιου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ από τη φωτιά κάηκε έκταση περίπου 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.

Ο 40χρονος, ο οποίος σύμφωνα με όσα ανέφερε βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές, υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που μπορούσε να προκαλέσει η ενέργειά του.

«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση φωτιάς σε υπαίθριους χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξερή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.