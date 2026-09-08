Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε από αμέλεια φωτιά στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, ενώ έκανε υπαίθριο μπάρμπεκιου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ από τη φωτιά κάηκε έκταση περίπου 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.
Ο 40χρονος, ο οποίος σύμφωνα με όσα ανέφερε βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές, υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που μπορούσε να προκαλέσει η ενέργειά του.
«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση φωτιάς σε υπαίθριους χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξερή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.