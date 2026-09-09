Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εξωτερικό χώρο επαγγελματικού ακινήτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας αμέσως τις αρχές. Η εστία αναφλέχθηκε γύρω στις 14:20, με τους πυκνούς καπνούς να γίνονται γρήγορα ορατοί στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.



Συνολικά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Παράλληλα, στην επιχειρησιακή δράση συνδράμει ενεργά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, διαθέτοντας υδροφόρες και ειδικά μηχανήματα έργου.



Οι συντονισμένες προσπάθειες επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο της φωτιάς, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



