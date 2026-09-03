Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο επιτέθηκε ξανά στο Κίεβο κάνοντας λόγο για «κρατική τρομοκρατία».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση – τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Ο Τραμπ είναι έτοιμος για θετική και εποικοδομητική συνεργασία», σημείωσε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφατα διαβεβαίωσε πως ο Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο προσεχώς του Ινστιτούτου Γκαίτε στο έδαφός της, σε αντίποινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

«Οι Γερμανοί έχουν εδώ παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε. Στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, στο Γεκατερίνμπουργκ. Ασφαλώς θα κλείσουν», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε την Τρίτη το κλείσιμο, στις 18 Σεπτεμβρίου, του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη Γερμανία, εκείνου στη Βόνη (δυτικά) και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο που αποκαλείται επίσης «Σπίτι της Ρωσίας».

Η ανακοίνωση έγινε αφότου η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι έστειλε drone γεμάτο εκρηκτικά στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κρίσιμη στρατιωτική πλατφόρμα για τον γερμανικό στρατό και για το ΝΑΤΟ.

Αντιδρώντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο στη Μόσχα, καταγγέλλοντας τις «αντιρωσικές ενέργειες και δηλώσεις των γερμανικών αρχών».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «νέο μεγάλο λάθος» τα μέτρα των γερμανικών αρχών κατά της Ρωσίας.

Σήμερα το Κρεμλίνο δήλωσε πως η Γερμανία επιδεικνύει μια αντιφατική και παράλογη θέση επιλέγοντας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη.