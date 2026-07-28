Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν το βράδυ της Τρίτης 28/07, στην πρώτη καταγεγραμμένη ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικού στόχου αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα σταματούσε τις στρατιωτικές επιθέσεις έπειτα από δύο εβδομάδες συγκρούσεων.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, επιχειρώντας αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας ότι «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία».

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Axios νωρίτερα, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Η είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.