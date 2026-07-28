Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το γνωστό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Όπως είπε, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα συστήματα επιτήρησης των ΗΠΑ παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης εικόνα για όσα συμβαίνουν.

Στο στόχαστρο το Pickaxe Mountain

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν τι συμβαίνει στην περιοχή του Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή εγκατάσταση που σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η δική του πολιτική απέτρεψε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απειλές για γέφυρες και ενεργειακές υποδομές

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και σε νέες απειλές κατά κρίσιμων υποδομών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα επιστρέψω και θα τελειώσω τη δουλειά. Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω τις περισσότερες μεγάλες γέφυρές τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανός στόχος θα μπορούσαν να αποτελέσουν και οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μέσα σε μία ημέρα όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν καταστραφεί. Οι γέφυρες χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν», υποστήριξε.

«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή των Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον επιχειρησιακό έλεγχο.

«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες και να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι απίστευτο», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν επανήλθε μετά την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

«Προτιμούμε τη διπλωματία, αλλά είμαστε έτοιμοι να δράσουμε»

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιδιώκουν μια διπλωματική διευθέτηση της κρίσης με το Ιράν.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο κρίσιμες στρατηγικές και ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή.