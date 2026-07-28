Οι ΗΠΑ μπορεί να άρχισαν ξανά τα χτυπήματα κατά του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η τωρινή κατάσταση ωφελεί τη χώρα τους.

«Ο εχθρός του Ιράν υπέστη στρατηγική ήττα σε κάθε βήμα του», είπε χαρακτηριστικά ο Ραμαζάν Σαρίφ, πρώην εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, να τονίζει ότι «προς το παρόν δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες… Αυτό που συμβαίνει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με τους New York Times, η νέα ιρανική ρητορική δείχνει τους Ιρανούς ηγέτες να αισθάνονται άνετα με την κατάσταση αβεβαιότητας στον πόλεμο, πιστεύοντας ότι μπορούν να διαχειριστούν μια επανάληψη της σύγκρουσης και ότι διαθέτουν πλεονέκτημα έναντι του Τραμπ.

Πράγματι, ως ένα βαθμό ισχύει αυτό το σκεπτικό, καθώς τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος πλήττουν περισσότερο τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, παρά το Ιράν.

Ενδεικτικά, η αύξηση στο πετρέλαιο λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ επηρέασε τα βενζινάδικα της Αμερικής και όχι τους Ιρανούς που είδαν τη χώρα τους να ισοπεδώνεται από τους βομβαρδισμούς.

Αυτό το πλεονέκτημα του Ιράν, είναι και «η αχίλλειος πτέρνα του». Η Τεχεράνη μπορεί να διακατέχεται από την ιδέα του μάρτυρα, δηλαδή ότι κάποιος πρέπει να περάσει τα πάνδεινα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά κάποια στιγμή το συγκεκριμένο αφήγημα -όπως και κάθε αφήγημα- καταρρέει όταν συγκρούεται με την πραγματικότητα.

Οι New York Times έγραψαν ότι αν κλιμακωθεί η σύγκρουση, η οικονομία του Ιράν θα επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της αστάθειας, των καταστροφών και του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Αντιθέτως, ο Τραμπ που συνεχίζει τον πόλεμο, παρά την προεκλογική διαβεβαίωση ότι δεν θα επιτεθεί η χώρα του σε κανέναν, θα έχει κάθε λόγο να κλιμακώσει, υποστηρίζοντας ότι αντιδρά ως απάντηση στην αντίδραση που αντιμετωπίζει.

«Πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους, ότι μπορούν να αντέξουν τον πόνο και την πίεση καλύτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι, τελικά, αυτός θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους — χωρίς καμία παραχώρηση από την πλευρά τους», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group, μια εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα πολιτικού κινδύνου.

Ωστόσο, το Ιράν κινδυνεύει να υπερβεί τα όρια, ανέφερε ο Μπρου. Για τον Τραμπ, η κλιμάκωση του πολέμου είναι πιο ελκυστική από την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα δίνει στο Ιράν τον έλεγχο των Στενών, πρόσθεσε, ενώ είναι απίθανο άλλες χώρες να αποδεχθούν την ιρανική πρόταση για τέλη διέλευσης των πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ.

«Υπάρχει περιθώριο για αποκλιμάκωση από τις δύο πλευρές, εφόσον το Ιράν μπορέσει να αποδεχτεί μια συμβιβαστική λύση για το μέλλον της θαλάσσιας οδού. Διαφορετικά, ο Τραμπ θα επιστρέψει στις αεροπορικές επιδρομές -που είναι προφανώς ο τρόπος διπλωματίας που προτιμά- για να προσπαθήσει να τους αναγκάσει να υποχωρήσουν, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία του Ιράν και στις εναπομένουσες στρατιωτικές του δυνατότητες», δήλωσε ο Μπρου.